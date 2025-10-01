The First Descendant: Großes Update bringt Schwerter, neuen Dungeon und mehr

Heute veröffentlicht NEXON ein umfassendes Update für The First Descendant, das nicht nur frischen Content liefert, sondern auch spürbare Änderungen am Gameplay vornimmt. Spieler können sich auf eine neue Waffenklasse, den Dungeon „Void Vessel“, den herausfordernden Kampf „Void Intercept Battle: Abyss“ sowie mehrere Quality-of-Life-Verbesserungen freuen.

Mit dem Update werden Schwerter als komplett neue Waffenklasse eingeführt. Zwei Exemplare stehen zunächst bereit: Shadow und Deus Ex Manus, beide mit einzigartigen Spezialfähigkeiten wie Shadow Slash. Anders als bei Schusswaffen liegt der Fokus hier auf Nahkampf und Verteidigung, was neue Build-Optionen eröffnet.

Exklusive Schwertmodule und externe Komponenten erlauben den Spielern, ihre Schwerter gezielt zu verstärken, wodurch Nahkampf-Builds deutlich an Tiefe gewinnen. Für Fans, die schon lange eine Alternative zu den traditionellen Feuerwaffen suchten, könnte dies ein willkommener Perspektivwechsel sein.

Void Vessel und neuer Boss

Der neue Dungeon Void Vessel bringt mittelgroße Facility-Zonen, die sowohl klassische Bosskämpfe als auch Hoverbike-Rennabschnitte kombinieren. Im Schwierigkeitsgrad „schwer“ droppen die begehrten Schwertmodule und externen Komponenten häufiger, sodass gezieltes Farmen belohnt wird.

Neu im Dungeon ist der Boss Arche Slayer, dessen Schwertangriffe und hochmobile Muster die Spieler zwingen, Timing und Positionierung präzise abzustimmen. Die Hoverbike-Segmente mit Boost- und Sprung-Pads sorgen für Abwechslung und Dynamik. Für Spieler, die sich auf Nahkampf spezialisieren wollen, ist dieser Dungeon ein klarer Anreiz, die neuen Waffen auszuprobieren.

Trigger-Module, Void Intercept Battle und Komfort-Updates

Das Update ergänzt drei neue Trigger-Module: Versorgungsfestung für zusätzliche Munition und Reflektionsschaden, Wellenausbruch für höhere Geschwindigkeit und Schadensoutput bei Freisetzungsfertigkeiten und Rhythm Step, exklusiv für Luna, das Buffs auf Schild und Bewegung gewährt. Hinzu kommt Void Intercept Battle: Abyss, eine Lava Citadel-Variante mit Feuerattribut-Boss. Spieler müssen großflächige Flammenmechaniken und Lava-Wellen meistern – hier entscheidet Timing über Erfolg oder Niederlage.

Ferner erleichtern Quality-of-Life-Updates wie das direkte Öffnen amorpher Materialien in Albion und optimierte Reaktoren das Spielen spürbar. Das Labor erlaubt nun bis zu 50 Monster für Tests zu spawnen, was Build-Optimierungen und Schadensberechnungen erheblich vereinfacht. Auch Balance-Patches für Descendants wie Kyle, Ajax, Esiemo und Bunny verbessern Spielbarkeit und Chancengleichheit.

Für Spieler von The First Descendant bedeutet dieses Update mehr Abwechslung, gezieltere Build-Möglichkeiten und weniger Frust bei wiederholtem Farmen. Ob Schwerter den bisherigen Fokus auf Schusswaffen nachhaltig verändern können, wird sich zeigen, spannend wird es auf jeden Fall.

Im November folgt außerdem das Crossover-Event zusammen mit Bayonetta.