The First Descendant mit weiteren Details vorgestellt

Nexon hat nun offiziell ihr neues Projekt The First Descendant vorgestellt, welches man vor wenigen Wochen noch als Project Magnum betitelte. Hier handelt es sich um einen kooperativen Third-Person-Shooter, der als Free-2-Play erscheint.

Mit The First Descendant erlebt man den Spaß an strategischen Bosskämpfen im Koop-Modus für vier Spieler, verschiedene einzigartige Charaktere, sowie aufregendes Shooting und Looting. Für den Fortschitt ist eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen erforderlich, die man durch das Abschließen von Szenario-Missionen innerhalb des Spiels oder in den Weltmissionen bekommt, in denen Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung ist und wo man gegen riesige Bosse kämpft.

Der Spieler wird im Spiel zu einem Nachkommen und erhält die Mission, gegen die Eindringlinge für das Überleben der Menschen zu kämpfen und den „Ingris-Kontinent“ zu schützen. Dazu erwartet einen eine „spektakuläre Story“, durch die der Spieler durch verschiedene Missionen und Geschichten stärker wird, um schließlich das Geheimnis der Nachkommen zu lüften.

The First Descendant

Außerdem ist die Rede von einer einzigartigen Atmosphäre, die durch die verschiedenen Ebenen der Entwicklung und mithilfe der Unreal Engine 5 realisiert wird. Ziel damit ist es, eine Erfahrung der Koexistenz von Realität und SF-Fantasie an einem Ort sammeln.

Obendrein verspricht man riesige Boss-Gegner mit unterschiedlichem Designs und Fähigkeiten, die durch den Wettbewerbsgeist dazu motivieren, sich ihnen entgegenzustellen. Diese lassen sich auch in verschiedenen Parts durch kooperatives Gameplay auf vier Ebenen zerstören oder extrahieren und so ein kompakteres Teamplay erleben.

Man selbst kann sich mit drei Waffen, vier Sekundärausrüstungen und verschiedenen Sekundärwaffen ausrüsten. Natürlich wird es auch Items geben, um seinen Charakter oder seine Waffenwerte zu verbessern oder eine neue Fähigkeit hinzuzufügen. Eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen ist ein notwendiges Element für Wachstum, wobei die Zusammenarbeit stets entscheidend ist, um es mit den Gefahren aufzunehmen.

Wann genau The First Descendant erscheint, ist gegenwärtig noch unklar. Der Release ist auf PS5, PS4 und dem PC geplant.