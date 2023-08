The First Descendant – Open Beta, PS5 Features & Immersion Trailer

Wann The First Descendant erscheint, ist weiterhin unklar.

Während der Testphase hat man Zugriff auf 13 Charaktere, einschließlich Bunny , verschiedene Missionen, neun riesige Boss-Raids und verbesserte immersive Erlebnisse in den Battles. Ferner wird man mit dem neuen Prolog in die Story einführen, eine Vielzahl noch nie dagewesener kosmetischer Items und ein völlig überarbeitetes Charakterentwicklungssystem bieten.

„Es ist schwer, die Spannung zu erklären, die man verspürt, wenn man während eines Kampfes gegen einen mächtigen Riesenboss das Geräusch einer Rakete hört, die an einem Charakter in 3D-Audio vorbeifliegt.“

Zusätzlich wurde das haptische Feedback mit der Steuerung eures Charakters und der Umgebung so konzipiert, dass es das Spiel zum Leben erweckt, z. B. die Richtung, in die ein Boss erscheint und in die es geht, die Richtung, aus der man angegriffen wird. Die adaptiven Trigger simulieren indes die verschiedeneren Waffentypen mittels Feeling, Abzugspunkt, Widerstand und mehr.

Nexon hat weitere Details zu The First Descendant enthüllt, einschließlich dem Open Beta-Date und die spezifischen PS5-Features, auf die man im Immersion-Trailer aufmerksam macht.

