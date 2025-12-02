The First Descendant Roadmap 2026: Besseres Farming und neue Endgame-Herausforderungen geplant

The First Descendant hat seine Roadmap für die erste Hälfte des Jahres 2026 vorgestellt. Im Fokus stehen Kampf-Inhalte, Balance optimieren und den Farming-Loop neu denken. Das Entwicklerteam will den Kernspaß des Spiels „komplett neu erfinden“ und plant dafür monatliche Updates sowie kontinuierliche Anpassungen an Nachfahren und Waffen.

Roadmap-Highlights: Neue Inhalte, neue Herausforderungen

Der jüngste Entwickler-Livestream gab erste Einblicke. Eine Neuorganisation des Zyklus von Zielsetzung, Farmen und Endgame-Inhalten steht an. Kernstück ist die neue Breschen-Ortung, die eine weitläufige Goldfarm-Region öffnet, in der Felder und Missionen zufällig rotieren – die Wiederholungen sollen damit reduziert werden. Für Spieler, die nach intensiver Endgame-Action suchen, kommt der Onslaught-Modus: Vier Gruppen kämpfen gegen Wellen immer stärkerer Gegner, platzieren strategisch Türme und Buffs und nutzen Ressourcen aus den Kämpfen.

Creative Director Minseok Joo erklärt: „Wir bauen nicht nur Inhalte aus, sondern nehmen das Feedback der Community ernst. Ziel ist, das Kern-Erlebnis neu zu gestalten und die Spieler noch stärker zu fesseln.“

Ab Februar 2026 ergänzt Dia das Spiel mit eigener Storyline in Saison 3: Episode 3. Der Farming-Loop wird hierzu umfassend überarbeitet. Ein Einsatz-Kommandosystem und das Descendant Mission Dashboard sollen Struktur schaffen. Early-Game-Spieler profitieren von Boost Path 2.0, während monatliche Balance-Anpassungen an Nachfahren und Waffen sowie Optimierungen der Service-Stabilität für reibungsloses Gameplay sorgen. Selbst der Hard-Modus der Void Intercept Battle wird als Endgame-Inhalt erneuert.

The First Descendant startet 2026 mit frischen Inhalten und überarbeitetem Farming.

Saison 4: Mega-Dungeon, Story und Waffensystem

Im Sommer startet Saison 4, die Karels Geschichte und die letzte Schlacht in den Mittelpunkt stellt. Ein neuer Mega-Dungeon wird eingeführt, Missionen setzen auf größere Gefechte und dramatischere Darstellung. Gleichzeitig erhält das Waffensystem eine komplette Überarbeitung. Die bisher komplizierte Progression aus Forschung, Neuanpassung und Verstärkungskernen wird durch ein optimiertes System ersetzt. Transzendente Waffen werden neu strukturiert, um den Farming-Inhalt sinnvoll einzubinden.

Bereits im Dezember erhalten Spieler das Ultimate Yujin-Update mit einem hybriden Spielstil: Kampfprotokoll für Schadensoutput bei stabiler HP, Feldmediziner für unterstützende Buffs. Der neue Dungeon Forbidden Sanctuary bietet Multiplayer-Koop und herausfordernde Bosse, inklusive des Grim Reaper-Koloss, der strategisches Timing verlangt. Außerdem werden mehrere Nachfahren und Waffen gebalanced, neue Module handelbar gemacht und exklusive Komponenten wie der Sprint Accelerator eingeführt.

The First Descendant zeigt damit, dass der Start ins Jahr 2026 ambitioniert ist. Die Mischung aus neuen Inhalten, Endgame-Herausforderungen und systematischen Verbesserungen soll den Kern des Spiels frisch halten, ohne bestehende Spieler zu überfordern.