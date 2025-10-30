The First Descendant: Saison 3 – Episode 2 bringt Harris, Dungeon & Handelssystem

NEXON und das Team hinter The First Descendant haben die wichtigsten Details zu Saison 3: Episode 2 enthüllt. Spieler dürfen sich auf eine Reihe neuer Inhalte freuen, darunter die mächtige Nachfahrin Harris, der Supermassive Rezeptor-Dungeon, neue ultimative Waffen, Trigger-Module, ein Handelssystem und spezielle Events. Eine kurze Zusammenfassung.

Die Handlung setzt direkt nach den Ereignissen des letzten Kapitels an. Alpha wurde von Karel gefangen genommen und wird nun verhört. Die Nachfahren machen sich auf in die Axion-Ebene, um eine Rettungsmission zu starten.

Parallel startet vom 6. November bis zum 4. Dezember ein saisonales Event, das Missionen aus der Hauptstory mit neuen Update-Inhalten kombiniert. Belohnungen wie Ecive, Brust-Anhänge und Materialien für die Vorfahrenmodule warten auf Teilnehmer. Ein spezielles Login-Event bis zum 18. Dezember garantiert zudem tägliche Rewards, darunter das Serenas Reinigungsservice-Set.

Neuer Supermassiver Rezeptor-Dungeon & Bayonetta-Skins

Mit Saison 3: Episode 2 kommt der Supermassive Rezeptor-Dungeon auf dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“. Spieler können den Dungeon über das Albion-Terminal, die Weltkarte oder Leuchtfeuer in Axion betreten. Neben der Nachfahrin Harris gibt es hier die ultimative Waffe Schwarmherrscher und wertvolle Module zu sammeln. Der neue Boss Muster Flores testet die Reflexe der Spieler mit präzisen Laserangriffen.

Parallel wird die Bayonetta-Kooperation eingeführt: Ganze Skins, Waffen-Anpassungen, Social Motions und Spawn-Effekte stehen ab November bereit. Vom 6. November bis zum 4. Dezember können Spieler tägliche Missionen abschließen, um Belohnungen wie das „Ultimate Descendant Selection Box“-Ticket zu erhalten.

Harris, neue Waffen & Trigger-Module

Harris bringt mit ihrer passiven Fähigkeit „Interne Giftkontrolle“ ein strategisches Element ins Spiel. Fertigkeiten erzeugen oder verbrauchen Gift, das unterschiedliche Effekte gewährt. Aktive Skills wie Zerschmetternder Ansturm, Eilvorstoß oder Gefahrenzone ausweisen erlauben vielseitige Kampfstile.

Die neuen ultimativen Waffen Hypernova und Schwarmherrscher bieten spektakuläre Effekte: Hypernova wirbelt Gegner in einem schwarzen Loch zusammen, während Schwarmherrscher automatische Schockwanzen entfesselt. Dazu kommen neue Trigger-Module wie Stählerner Vorkämpfer, Relatives Tempo und Domino-Effekt, die das Kampfsystem erweitern.

Vorfahrenmodule & Handelssystem

Vorfahrenmodule bieten zufällige Attribute, die Spieler neu konfigurieren können. Nach dem Dezember-Update wird es möglich sein, diese Module zu handeln – ein Feature, das strategische Flexibilität und Kooperation unter Spielern belohnt. Auch das Balance-Update für Hailey bringt neue Transzendenz-Module und Anpassungen ihrer Skills.

Saison 3: Episode 2 liefert damit nicht nur frischen Content, sondern auch neue taktische Optionen. Spieler, die Harris meistern und die neuen Systeme clever einsetzen, haben gute Chancen, die Herausforderungen erfolgreich zu bestehen. Wie sich die Meta durch das Handelssystem verändern wird, bleibt besonders spannend.