The First Descendant: Season 3 bringt Hover Bikes, Raids und Jubiläumsevents

Mit einem neuen Trailer hat NEXON in diesen Tagen frische Details zur dritten Season von The First Descendant präsentiert. Die kommende Erweiterung trägt den Titel „Durchbruch“ und erscheint am 7. August. Wer nicht so lange warten möchte, kann bereits ab dem 24. Juli in eine spielbare Demo einsteigen.

Der Trailer zur neuen Season gibt einen ersten Eindruck davon, was Spieler in den nächsten Monaten erwartet – darunter neue Gebiete, ein mächtiger Raid und erstmals ein Fahrzeug, mit dem sich das Kampfgeschehen auch in der Fortbewegung verändert.

Neue Inhalte: Hover Bikes und Colossus-Raids

Das Update führt mit den Axion Plains auch eine neue, weitläufige Open-World-Zone ein, in der das Hover Bike zum Einsatz kommt – ein neues Fahrzeug, das die Mobilität deutlich verändern dürfte. Ebenfalls neu ist der Colossus Field Raid, der offenbar auf groß angelegte Koop-Aktivitäten setzt. Konkrete Details zu Mechaniken oder Anforderungen des Raids wurden noch nicht genannt, sollen aber laut Entwicklerstudio in den kommenden Wochen folgen.

Zusätzlich führt NEXON das System „External Component Augmentation Core“ ein, das neue Anpassungsmöglichkeiten für Builds bietet. Auch Balancing-Anpassungen, die Überarbeitung bestehender Aktivitäten wie Void Intercept Battles sowie neue Events und sommerliche Cosmetics sind Teil des Updates.

Demo, Vorregistrierung und Jubiläums-Event

Die Demo zu Season 3: Durchbruch wird am 24. Juli verfügbar sein. Wer sich vorab registriert, kann bis zum Launch exklusive Belohnungen freischalten – darunter eine Ultimate Weapon Selection Box und ein spezieller Ingame-Titel. Bei einer Vorregistrierungszahl von einer Million wird eine zusätzliche Ultimate Descendant Selection Box freigeschaltet.

Zum einjährigen Bestehen von The First Descendant findet zudem am 1. Juli das „Descendant Fest“ statt – ein Showcase-Event, bei dem NEXON weitere Details zum Update und zur Roadmap veröffentlichen will. Eine begleitende Webseite liefert ergänzende Informationen sowie digitale Extras wie Wallpaper.

Mit Season 3 zeigt NEXON, dass The First Descendant strukturell weiterentwickelt wird – statt reiner Content-Dreingabe scheint diesmal auch das Spielerlebnis durch neue Systeme und Bewegungsmöglichkeiten erweitert zu werden. Konkretere Infos zu Raid-Mechaniken und Balance-Änderungen stehen zwar noch aus, werden aber vermutlich im angekündigten YouTube-Livestream folgen.

