The First Descendant: Season 3 bringt Hoverbikes und NieR: Automata Crossover

Nexon hebt mit Season 3 seines Free2Play-Shooters The First Descendant sprichwörtlich ab – und das nicht nur dank der neuen Hoverbikes. Die kommende Season, die auf den verheißungsvollen Namen „Durchbruch“ hört, verspricht einen wahren Feature-Tsunami: neue Schlachtfelder, ein achtköpfiger Bosskampf, eine schwebende Lounge für gesellige Nachkommen – und ein Crossover mit NieR: Automata, das vor allem optisch punkten will.

Himmelsritt mit Stil: Hoverbikes, Lounge & Colossus-Raids

Das Herzstück der neuen Inhalte ist das Gebiet Axion Plains, ein von Void-Stürmen verwüstetes Brachland voller monströser Kreaturen und riesiger Kolosse. Wer sich dort schnell bewegen will, steigt aufs neue Hoverbike, das jedem Spieler kostenlos zur Verfügung steht – schnellere Varianten lassen sich durch fleißiges Erkunden freischalten. Die Fahrzeuge sind nicht nur schick, sondern funktional: Boosts, Sprünge und sogar Einsatz im neuen Colossus Field Raid gegen das Ungetüm „Wall Crasher“.

Für die ruhigen Momente zwischendurch gibt’s die neue Lounge: ein sozialer Raum, in dem Spieler ihre Descendants ausstellen, Möbel rücken und ihre Colotoys zur Schau stellen können. Sozusagen das Ikea unter den Endzeitkriegsgebieten.

Neu dabei ist Nell, vormals NPC, jetzt mit eleganter Telekinese, Kugel-Magie und Aggro-Potenzial spielbar. Ihre Spezialität: Gegner verwirren, anziehen und anschließend mit gezielten Schwachstellen-Treffern eliminieren. Eine perfekte Ergänzung für High-Risk-High-Reward-Spieler.

Auch an der Waffenfront tut sich was: Schwerter halten Einzug ins Arsenal – darunter eine stylische Schattenklinge mit Iaijutsu-Finisher. Künftige Updates bringen zusätzlich ein Großschwert und eine Lichtklinge mit sich. Schwerter können übrigens wie reguläre Schusswaffen ausgerüstet und gebufft werden – taktische Vielfalt inklusive.

NieR trifft Nachkommen: Was die 2B-Kollaboration wirklich bietet

Und dann wäre da noch das erste Crossover: NieR: Automata hält Einzug, wenn auch eher als kosmetische Randnotiz. Outfits von 2B, A2 und eine leicht zerzauste Version von 2B (ohne Rock, mit neuen Posen) sind geplant. Produzent Beomjun Lee räumt ein, dass die Kollaboration bewusst dezent ausfällt – man wolle den Fokus lieber auf Content legen als auf Fanservice. Immerhin ehrlich.

Abgeschlossen wird das Ganze mit einem Skin-Release am 22. Mai, dem kommenden „TFD Fest“ zum einjährigen Jubiläum und der Aussicht auf weitere IP-Kooperationen.

The First Descendant geht mit Season 3 ordentlich in die Offensive – und wer sich auf Luftkämpfe, Bossfights und ein bisschen Androiden-Chic freut, dürfte diesen Sommer viel zu tun haben.