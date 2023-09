The First Descendant startet heute in die Crossplay-Open Beta

Darüber hinaus erleben die Spieler zu Beginn einen epischen Prolog, in dem sie erfahren, warum die Vulgus den Kontinent Ingris überfallen haben, warum Karel, der neue Anführer der Invasoren, versucht, das Eiserne Herz in seine Gewalt zu bringen, welche Pläne die Menschheit für die Gegenoffensive hat und vieles mehr.

Dank des Feedbacks aus den bisherigen Playtests, das über den offiziellen The First Descendant Discord Server und andere Kanäle geteilt wurde, profitieren die Spieler von zusätzlichen Features und Verbesserungen. NEXON Games hat sich insbesondere auf die Optimierung der Performance, umfangreiche neue Inhalte, Gameplay-Updates, verbesserte Mechaniken und signifikante Anpassungen der Lebensqualität konzentriert.

Nexon ist in die Crossplay-Open Beta von The First Descendant gestartet, einem neuen Free-to-Play Koop-Looter-Shooter, auf den somit jeder einen ersten Blick werfen kann.

