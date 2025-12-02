The First Descendant – Ultimate Yujin Guide: So holt ihr alles aus dem neuen Support-Hybrid heraus

Ultimate Yujin ist mehr als ein Upgrade, er ist eine spielbare Antwort auf die Kernfrage des Spiels: Wie viel Menschlichkeit bleibt übrig, wenn Überleben alles dominiert? Sein Storybogen dreht sich um das moralische Dilemma zwischen Aufgeben und Bewahren, und thematisch reiht er sich damit neben Sharen ein, allerdings mit einer persönlicheren Note.

Gerade wer sich für die Lore von The First Descendant interessiert, bekommt hier einen Descendant, der erzählerisch mehr Gewicht trägt, ohne sich in Pathos zu verlieren. Der Weg zu ihm führt über das neue Verbotene Sanktuarium, ein Bereich, der sich bewusst vom bisherigen Dungeonfluss abhebt. Der Order of Truth betreibt dort eine Forschungseinrichtung, deren Aufbau an frühere Infiltrationsoperationen erinnert, aber mit klaren Anpassungen für Gruppen- und Solospieler ausgelegt ist.

Die Skalierung wurde spürbar optimiert, was sich besonders bei gemischten Power-Leveln positiv zeigt. Der neue Boss – Zurückgelassenes Synzytial – zwingt mit giftigem Druckspiel zu konstantem Ausweichen und sauberem Gruppenplay. Blaupausen, Trigger-Module und ein wöchentliches Ahnen-Modul runden die Belohnungsschleife ab.

Was Ultimate Yujin wirklich von Yujin unterscheidet

Mechanisch bleibt er ein Supporter, aber einer, der deutlich aktiver ins Kampfgeschehen eingreift. Die Buffs fallen stärker aus, seine Mobilität ist erhöht, und mehrere Skills wurden in ihrer Nutzbarkeit überarbeitet. Seine zweite Fähigkeit reduziert jetzt die kritische Resistenz von Gegnern, ein massiver Vorteil für Teams, die auf Burst-Setups setzen.

Dazu kommen neue Boni auf kritische Chance und kritischen Schaden, die er über seine Skills an Verbündete verteilt. Kurz gesagt: Yujins frühere Schwäche in direkter Feuerkraft wird durch gruppenorientierte Schadensverstärkung mehr als ausgeglichen.

Verbotenes Sanktuarium: Neue Infiltrationsmission mit toxischem Boss und frischen Belohnungen.

Die beiden Transcendent-Module und was sie für euren Build bedeuten

Die neuen Module ändern seinen Spielstil grundlegend. Kampf-Protokoll macht ihn zu einem riskanten Damage-Support-Hybriden: Er zahlt hart mit HP für seine Skills, erhält aber verlässlich Heilung zurück, sobald Gegner fallen oder er negative Effekte ausnutzt. Das HP-Management ist entscheidend, besonders wenn die Biobrücken-Drohne kontinuierlich Lebenspunkte verbrennt. Für Teams, die aggressiv spielen und schnell cleare, funktioniert dieser Build überraschend stabil, vor allem dank der passiven Nano-Wiederherstellungszellen.

Schlachtfeld-Sanitäter spielt sich fast gegenteilig: Reichweitenheilung, stärkere Gruppenbuffs und ein Aufbau, der Yujin stärker macht, je mehr er andere stärkt. Seine Skills verbinden Heilung und Schaden, sodass er nicht nur hinten steht, sondern aktiv zur Kontrolle beiträgt. Gerade in Endgame-Runs, in denen konstante Buffs über Sieg oder Niederlage entscheiden, entfaltet dieses Modul sein volles Potenzial.

Premium-Skin: Extremretter

Optisch bleibt der Extremretter-Skin funktional und glaubwürdig: ein taktischer Schutzanzug, den Deslin ausdrücklich für riskante Rettungseinsätze konzipiert hat. Passt hervorragend zum thematischen Kern des Charakters.

Ultimate Yujin wirkt nicht wie ein bloßes Upgrade, sondern wie eine echte Weiterentwicklung eines Support-Archetyps. Ob ihr ihn aggressiv oder teamorientiert spielt: Beide Module öffnen neue Rollen, die sich im aktuellen Meta sinnvoll einfügen. Die Frage ist eher, welchen Stil eure Gruppe wirklich braucht.

Was Nexon darüber hinaus für das kommende Jahr plant, verrät die aktuelle Roadmap für 2026.