The Game Awards 2021 – Player Voting eröffnet

Nur noch wenige Tage bis zu den jährlichen The Game Awards, an denen nun auch die Spieler selbst votieren können.

Ab sofort ist das Player Voting eröffnet, bei dem ihr für eure Lieblingsspiele abstimmen könnt. Zur Wahl stehen dabei stolze 30 Titel, darunter der diesjährige Favorit It Takes Two von Hazelight, Resident Evil Village, Battlefield 2042, HITMAN 3, Life is Strange: True Colors, Call of Duty Warzone, Genshin Impact und viele mehr.

Insgesamt wird hier über drei Runden gevotet, wobei die erste schon wieder in Kürze endet. Hier steht derzeit Halo Infinite ganz oben, gefolgt von Resident Evil Village und Forza Horizon. Offenbar viele Xbox Fans unter den Usern.

Der Players Award wird final dann am 08. Dezember bekanntgegeben. Abseits der Awards, die am 09. Dezember in voller Länge folgen, verspricht man in diesem Jahr an die 50 Premieren, die 2022 und darüber hinaus erscheinen. Diese sollen rund die Hälfte der Show ausmachen, wobei es mindestens zwei Premieren geben wird, die für neuen Konsolen sprechen werden. Bestätigt wurde zudem schon das Der Herr der Ringe: Gollum-Spiel von Daedalic Entertainment.

Wer zum Game of the Year und in den einzelnen Kategorien nominiert ist, könnt ihr noch einmal hier nachlesen.

Dazu kommentierte Show Host Geoff Keighley:

„Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir nur die Oberfläche dessen berührt haben, was auf der PS5 und Xbox Series X möglich ist, also denke ich, dass man einige Dinge in der Show sehen wird, die wirklich ziemlich beeindruckend sind. Wir werden Captures von Spielen sehen, die die Leute daran erinnern, dass das Beste dieser Branche erst noch bevorsteht.“

Zudem kann man einige Show Acts erwarten, darunter von Sting und Imagine Dragons, sowie kehrt Laura Bailey als Presenter zurück.

Abschließend bestätigte Keighley, dass der Hype Trailer für die Show kurz vor der Fertigstellung steht.