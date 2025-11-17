Video

The Game Awards 2025: Heute ab 18 Uhr – alle Nominierungen live

Die The Game Awards 2025 Nominierungen werden heute ab 18 Uhr im Livestream enthüllt. Erfahre, welche Spiele Chancen auf den GOTY-Titel haben.

Lukas Neumann

ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Heute Abend steigt endlich der große Vorabend-Livestream zu den The Game Awards 2025! Ab 18 Uhr schauen wir gemeinsam auf die heiß ersehnten Nominierungen, erfahren, welche Spiele realistische Chancen haben und warum das Rennen in diesem Jahr so offen ist wie lange nicht mehr.

2025 war ein ungewöhnlich starkes Spielejahr, von überraschenden Indie-Hits bis zu technisch beeindruckenden Blockbustern, und genau das macht die Auswahl so spannend. Im Stream erfahrt ihr, welche Trends sich abzeichnen, was die Shortlist über die Branche verrät und welche Titel eurer Meinung nach unbedingt dabei sein müssen.

Schaut vorbei, diskutiert mit und lasst uns zusammen herausfinden, welches Spiel 2025 wirklich prägt. Ab 18 Uhr live!

