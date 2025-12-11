The Game Awards 2025: Heute Nacht live – das spannendste Gaming-Jahr seit langem

Heute Nacht um 1 Uhr gehen die The Game Awards live auf Sendung, und die Nominierten zeigen ziemlich deutlich, wie divers, mutig und gleichzeitig blockbusterlastig 2025 geworden ist. Während Geoff Keighley im Peacock Theater in Los Angeles die Bühne übernimmt, steht schon jetzt fest: Dieses Jahr wird kein einfacher Durchmarsch für AAA-Produktionen. Stattdessen mischen Indies wie Clair Obscur: Expedition 33 die Königskategorien auf und setzen die großen Namen unter Druck.

Ein Jahrgang ohne klare Favoriten

Die wichtigste Kategorie, Game of the Year, spiegelt die aktuellen Spannungen der Branche fast perfekt. Auf der einen Seite stehen Prestigeprojekte wie Death Stranding 2: On The Beach oder Kingdom Come: Deliverance II, die mit Budget, Ambition und Technik glänzen wollen. Auf der anderen Seite tauchen Spiele wie Clair Obscur: Expedition 33 auf, ein Indie, der gleich in mehreren Kernkategorien auftaucht und zeigt, dass erzählerische Experimente nicht länger Nischenstatus haben. Auch Hollow Knight: Silksong, Hades 2 und Donkey Kong Bonanza beweisen, wie breit das GOTY-Feld inzwischen geworden ist.

In einer Branche, die oft über Produktionskosten statt kreative Risiken spricht, ist diese Auswahl ein gutes Signal: Ideen schlagen Produktionspipeline, jedenfalls manchmal.

Multiplayer, Indies, Experimente: 2025 bringt Bewegung ins System

Spannend ist auch, was abseits der Prestige-Kategorien passiert. Arc Raiders etwa schiebt sich in Best Multiplayer zwischen Schwergewichte wie Battlefield 6 und Elden Ring Neightreign. Das zeigt, dass solide Technik und ein klarer Fokus auf Koop-Erlebnisse nicht mehr hinter Service-Giganten verschwinden müssen.

In der Indie-Szene ist 2025 ohnehin ein starkes Jahr. Neben Clair Obscur finden sich Titel wie Blue Prince oder Absolum in mehreren Kategorien wieder. Gerade die Präsenz in Art Direction und Narrative zeigt, dass Indies nicht mehr nur „der kreative Farbtupfer“ sind, sondern ernsthafte Konkurrenz für etablierte Studios.

Auch VR/AR setzt ein Zeichenm mit Spielen wie Alien: Rogue Incursion oder Marvel’s Deadpool VR, die versuchen, das Medium aus seiner Komfortzone zu schieben.

Was heute Nacht passiert – und was wir liefern

Die Show startet um 1 Uhr deutscher Zeit, und wie jedes Jahr gibt es den Mix aus Auszeichnungen, Premieren und Ankündigungen. Wir begleiten das Event live, bereiten die wichtigsten Highlights in Echtzeit auf und liefern einen separaten Stream im Kino-Modus, damit ihr die Show ohne Ablenkung genießen könnt.

Das Line-up der Nominierten zeigt klar: 2025 wird ein Jahr, das Diskussionen auslöst, über Ambition, Technik, kreative Risiken und die Zukunft großer Reihen. Wer am Ende die Trophäen mitnimmt, entscheidet erst der Abend, aber das Feld ist so offen wie lange nicht.

Am Ende steht ein Jahrgang mit ungewöhnlicher Balance. Große Marken liefern, aber Indies definieren die Debatte. Wenn die Show das widerspiegelt, könnte das heute eine der stärksten Ausgaben seit Jahren werden.