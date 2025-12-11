The Game Awards 2025 live ab 1 Uhr – GOTY-Voting & alle Highlights im Stream erleben

Featured

The Game Awards 2025 live ab 1 Uhr! Stimme für dein Game of the Year ab, verfolge die Highlights und erlebe alle Premieren im Stream.

Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Heute Nacht um 1 Uhr startet der Live-Stream der The Game Awards 2025 direkt aus Los Angeles. Geoff Keighley führt durch die Show, die erneut die Vielfalt der Branche zeigt: AAA-Titel, Indie-Perlen, Multiplayer-Hits und VR/AR-Experimente konkurrieren um die begehrten Trophäen.

Besonders im Fokus stehen dieses Jahr Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On The Beach und Arc Raiders. Die Nominierten spiegeln aktuelle Trends wider – kreative Risiken treffen auf etablierte Marken.

Wir begleiten das Event live, liefern die wichtigsten Highlights direkt in euren Feed und zeigen exklusive Premieren. Für alle, die die Show wirklich genießen wollen, gibt es zusätzlich einen separaten Kino-Stream, der das Erlebnis wie im Theater transportiert.

Ab 1 Uhr einschalten – Diskussionen, Überraschungen und die besten Games des Jahres warten.

