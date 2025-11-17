The Game Awards 2025: Nominierungen stehen fest – Ghost of Yōtei und Clair Obscur im Fokus

Heute wurden die offiziellen Nominierungen für die The Game Awards 2025 live vorgestellt. Die Show selbst findet wie gewohnt am 11. Dezember 2025 im Peacock Theater in Los Angeles statt, mit Geoff Keighley am Mikrofon. Die Shortlist gibt bereits jetzt einen klaren Fingerzeig, welche Titel 2025 prägen.

Game of the Year: Vielfalt auf höchstem Niveau

Angeführt wird die Game of the Year-Kategorie von Clair Obscur: Expedition 33, einem Indie-Titel, der bereits in mehreren Bereichen für Aufsehen sorgte, darunter Best Art Direction und Best Narrative. Auf der gleichen Liste stehen AAA-Produktionen wie Death Stranding 2: On The Beach, das erneut mit visueller Pracht und Storytelling punkten will, sowie Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong und Kingdom Come: Deliverance II. Ghost of Yotei schafft es dafür in die Kategorie Best Narrative, was dem Spiel eine zusätzliche Sichtbarkeit verleiht.

Für Fans von kooperativen und kompetitiven Spielen sticht Arc Raiders hervor. Nominiert in der Kategorie Best Multiplayer, zeigt der Titel, dass die Extraktions-Shooter-Szene trotz des Releases von Schwergewichten wie Battlefield 6 oder Elden Ring Neightreign weiterhin relevant bleibt. Die Nominierung spiegelt sowohl die wachsende Community als auch die solide technische Umsetzung wider – ein cleverer Move, um Multiplayer-Genres neben AAA-Titeln ins Rampenlicht zu rücken.

Indie-Szene stark vertreten

Auch abseits der großen Marken zeigt sich 2025 als starkes Jahr für unabhängige Produktionen. Neben Clair Obscur: Expedition 33 finden sich Titel wie Blue Prince und Absolum in den Nominiertenlisten. Die Präsenz von Indies in mehreren Kernkategorien – Game of the Year, Best Art Direction, Best Narrative – unterstreicht, dass kreative Risiken von der Branche zunehmend anerkannt werden.

Game of the Year 2025

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bonanza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Best Performance

Ben Starr

Erika Ishii

Jennifer English

Konatsu Kato

Troy Baker (Indiana Jones)

Best Ongoing Game

FFXIV

Fortnite

Helldivers 2

Marvel Rivals

No Man’s Sky

Best Mobile Game

Destiny Rising

Persona 5: Phantom X

Sonic Rumble

Wuthering Waves

Best Art Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Hollow Knight: Silksong

Best Narrative

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Kingdom Come: Deliverance II

Silent Hill F

Best Multiplayer

Arc Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Neightreign

Peak

Split Fiction

Best Independent Game

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Best VR/AR Game

Alien: Rogue Incursion

Ghost Town

Marvel’s Deadpool VR

The Midnight Walk

Most Anticipated Game

007 First Light

GTA 6

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher 4

Best Action Game

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

Best Family Game

Donkey Kong Bonanza

LEGO Party

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing Crossworlds

Split Fiction

Best Sports/Racing Game

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing Crossworlds

Best eSports Game

Counter Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Valorant

Best Game Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Hades 2

Split Fiction

Die The Game Awards 2025 liefern dieses Jahr ein breit gefächertes Bild der Branche: AAA-Hits, Indie-Perlen, Multiplayer-Heroen. Für Spieler bedeutet das eine spannende Saison voller Diskussionen, Streaming-Abende und die Chance, neue Favoriten zu entdecken. Wer letztlich die Trophäen abräumt, wird erst im Dezember klar – die Nominierungen liefern jedoch bereits jetzt reichlich Gesprächsstoff.