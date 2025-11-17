The Game Awards 2025: Nominierungen stehen fest – Ghost of Yōtei und Clair Obscur im Fokus

Heute wurden die offiziellen Nominierungen für die The Game Awards 2025 live vorgestellt. Die Show selbst findet wie gewohnt am 11. Dezember 2025 im Peacock Theater in Los Angeles statt, mit Geoff Keighley am Mikrofon. Die Shortlist gibt bereits jetzt einen klaren Fingerzeig, welche Titel 2025 prägen.
Game of the Year: Vielfalt auf höchstem Niveau
Angeführt wird die Game of the Year-Kategorie von Clair Obscur: Expedition 33, einem Indie-Titel, der bereits in mehreren Bereichen für Aufsehen sorgte, darunter Best Art Direction und Best Narrative. Auf der gleichen Liste stehen AAA-Produktionen wie Death Stranding 2: On The Beach, das erneut mit visueller Pracht und Storytelling punkten will, sowie Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong und Kingdom Come: Deliverance II. Ghost of Yotei schafft es dafür in die Kategorie Best Narrative, was dem Spiel eine zusätzliche Sichtbarkeit verleiht.
Für Fans von kooperativen und kompetitiven Spielen sticht Arc Raiders hervor. Nominiert in der Kategorie Best Multiplayer, zeigt der Titel, dass die Extraktions-Shooter-Szene trotz des Releases von Schwergewichten wie Battlefield 6 oder Elden Ring Neightreign weiterhin relevant bleibt. Die Nominierung spiegelt sowohl die wachsende Community als auch die solide technische Umsetzung wider – ein cleverer Move, um Multiplayer-Genres neben AAA-Titeln ins Rampenlicht zu rücken.
Indie-Szene stark vertreten
Auch abseits der großen Marken zeigt sich 2025 als starkes Jahr für unabhängige Produktionen. Neben Clair Obscur: Expedition 33 finden sich Titel wie Blue Prince und Absolum in den Nominiertenlisten. Die Präsenz von Indies in mehreren Kernkategorien – Game of the Year, Best Art Direction, Best Narrative – unterstreicht, dass kreative Risiken von der Branche zunehmend anerkannt werden.
Game of the Year 2025
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Donkey Kong Bonanza
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Best Performance
- Ben Starr
- Erika Ishii
- Jennifer English
- Konatsu Kato
- Troy Baker (Indiana Jones)
Best Ongoing Game
- FFXIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Best Mobile Game
- Destiny Rising
- Persona 5: Phantom X
- Sonic Rumble
- Wuthering Waves
Best Art Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Hollow Knight: Silksong
Best Narrative
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill F
Best Multiplayer
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Neightreign
- Peak
- Split Fiction
Best Independent Game
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Best VR/AR Game
- Alien: Rogue Incursion
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
Most Anticipated Game
- 007 First Light
- GTA 6
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher 4
Best Action Game
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Best Family Game
- Donkey Kong Bonanza
- LEGO Party
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing Crossworlds
- Split Fiction
Best Sports/Racing Game
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing Crossworlds
Best eSports Game
- Counter Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends Bang Bang
- Valorant
Best Game Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Hades 2
- Split Fiction
Die The Game Awards 2025 liefern dieses Jahr ein breit gefächertes Bild der Branche: AAA-Hits, Indie-Perlen, Multiplayer-Heroen. Für Spieler bedeutet das eine spannende Saison voller Diskussionen, Streaming-Abende und die Chance, neue Favoriten zu entdecken. Wer letztlich die Trophäen abräumt, wird erst im Dezember klar – die Nominierungen liefern jedoch bereits jetzt reichlich Gesprächsstoff.