The Game Awards 2025: Nominierungen stehen kurz bevor

In wenigen Tagen wird klar, welche Spiele sich in diesem Jahr offiziell Hoffnung auf die begehrte Trophäe machen dürfen. Die Nominierungen für The Game Awards 2025 gehen nächste Woche live, und auch wenn man über die Show mittlerweile vieles diskutieren kann, eines bleibt jedes Jahr spannend: Welche Titel schaffen es in die engsten Kategorien, und was sagt das über das Gaming-Jahr aus?

Ein kurzer, aber wichtiger Moment

Am kommenden Montag, den 17. November 2025, enthüllt die Show von Geoff Keighley ihre diesjährigen Nominierten. Die Vorstellung findet wie gewohnt in einem kompakten Livestream statt, der um 18 Uhr beginnt und voraussichtlich nur wenige Minuten dauert.

Diese kurze Präsentation definiert jedoch maßgeblich, worüber die Gaming-Welt in den nächsten Wochen sprechen wird. Wer zuschauen will, findet den Stream auf YouTube, Twitch und sämtlichen Social-Media-Kanälen.

Mit der Show am 11. Dezember 2025 und der neuen Verfügbarkeit über Prime Video dürfte die Reichweite so groß wie nie zuvor werden. Der Wettbewerb wirkt dieses Jahr besonders offen, was gut ist: Ein starkes Jahr benötigt starke Vergleiche.

This Monday, the world finds out. 🌍#TheGameAwards nominations revealed LIVE:



⏰ Noon ET / 9am PT / 5pm GMT



🔔 Reminder: https://t.co/nZKvkP8Jqj pic.twitter.com/fGIJzlawdL — The Game Awards (@thegameawards) November 13, 2025

2025 war kein normales Spielejahr

Dass 2025 ein dicht gepacktes Jahr war, ist kaum zu übersehen. Zwischen atmosphärischen Indie-Hits wie Clair Obscur: Expedition 33 oder dem rätselhaften Blue Prince und großen Produktionen wie Ghost of Yōtei und Multiplayer-Highlights wie Arc Raiders war für fast jede Spielrichtung ein Benchmark vertreten. Selten lagen Qualität und Vielfalt so eng beieinander. Genau das macht die GOTY-Debatte so schwer, und gleichzeitig faszinierend.

Interessant ist auch der Blick zurück: Astro Bot (2024) und Elden Ring (2022) gelten bis heute als Referenzpunkte ihrer Generation. Doch ob 2025 einen ähnlich klaren Favoriten hervorbringt? Eher unwahrscheinlich. Dieses Jahr lebt vom Diskurs, nicht vom Konsens.

Die Nominierungen bilden somit frühzeitig ab, welche Trends Entwickler gesetzt haben, und welche Erwartungen Spieler heute an moderne Spiele stellen. Ob Storytelling, Technik, Accessibility oder kreative Risiken: Die Shortlist verrät viel über die Entwicklung der Branche.

Spannend wird vor allem die Frage: Welches Spiel steht am Ende für das Jahr 2025, und warum?