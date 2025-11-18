The Game Awards 2025: So viel Mut steckt in der Nominiertenliste wirklich

Manchmal wirken die The Game Awards wie ein gigantischer Spiegeleffekt der Branche. Alle reden über Trends, Preise und Prestige, und am Ende überrascht doch genau das, womit niemand gerechnet hat. 2025 allerdings? Da passt das Gesamtbild erstaunlich gut.

Große Blockbuster, freche Indies und ein paar „Ach stimmt, das kam ja auch raus“-Momente teilen sich dieses Jahr die Bühne. Und das macht die diesjährige Shortlist so spannend.

Clair Obscur dominiert, aber alle reden über die Mischung

In der Königskategorie Game of the Year führt Clair Obscur: Expedition 33 das Feld an. Der Überraschungserfolg taucht gleichzeitig bei Art Direction, Narrative und Independent Game auf, quasi die perfekte Dreifachimpfung gegen langweilige AAA-Formeln.

Dazu gesellen sich Schwergewichte wie Death Stranding 2: On The Beach (nicht wirklich mein Favorit), das erneut beweisen will, dass man Strandspaziergänge auch als metaphysische Lebenserfahrung verkaufen kann. Mit Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II und Donkey Kong Bonanza ergibt sich ein GOTY-Line-up, das so breit ist, dass jeder Spielertyp etwas findet.

Genau diese Mischung sorgt aber dafür, dass Diskussionen dieses Jahr nicht in Fanlager-Kriege abdriften, sondern echte Argumente liefern.

Ghost of Yōtei glänzt, wo es am stärksten ist

Spannend ist die Rolle von Ghost of Yōtei. Viele hatten das Spiel für den ganz großen Preis auf dem Zettel, doch die Jury setzt es in Best Narrative. Und das wirkt nicht wie ein Trostpreis, sondern fast wie ein Ritterschlag.

Das Spiel lebt von seiner stillen Wucht, seinem Erzähldruck und Momenten, die man nicht wegblinzeln möchte. In einer Kategorie, in der Titel wie Clair Obscur, Kingdom Come II, Silent Hill F und Death Stranding 2 antreten, ist das ein echtes Qualitätsstatement.

Arc Raiders überrascht zwischen Multiplayer-Giganten

Ein anderes Highlight ist Arc Raiders, das sich in der Multiplayer-Kategorie neben Battlefield 6, Elden Ring Neightreign, Peak und Split Fiction behauptet. Ein Extraction-Shooter, der nicht von Marketing-Worthülsen lebt, sondern von tatsächlich gutem Design – wer hätte gedacht, dass das 2025 schon für Überraschung sorgt?

Die Nominierung zeigt aber auch: Der Multiplayer-Sektor ist längst mehr als Service-Games und Season-Pässe, er bleibt ein Ort für kreative Experimente mit Communities, die tatsächlich länger als drei Wochen bleiben.

Was sagt das über 2025?

Dieses Jahr wirken die The Game Awards fast wie eine Indie-Love-Story. Blue Prince, Absolum, Silksong, Clair Obscur und Hades 2 finden sich nicht nur in ihrer eigenen Sparte wieder, sondern mischen überall mit – von Game Direction bis Narrative. Und gerade dieser Mut, Indies auf Augenhöhe mit Blockbustern zu nominieren, macht den Jahrgang so interessant. 2025 beweist eindrucksvoll, dass gute Ideen keine Budgetgrenze kennen.

Vielleicht, dass die Branche vorsichtig offener wird. Vielleicht, dass die Jury endlich nicht mehr nur nach Trailern urteilt. Vielleicht aber auch nur, dass Geoff Keighley ein gutes Händchen für Stimmung hat. Egal wie man es dreht, die Auswahl lädt zum Diskutieren ein, und genau das macht die Show jedes Jahr aufs Neue spannend.

Wer am Ende die Trophäen holt, wird erst am 11. Dezember im Peacock Theater klar. Bis dahin dürfen wir streiten, fachsimpeln und Lieblingsspiele verteidigen. Und genau dafür lieben wir diesen Award doch. Was sind eure Favoriten?