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The Game Awards 2026: Geoff Keighley sichert Termin am 10. Dezember

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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The Game Awards 2026 finden am 10. Dezember im Peacock Theater statt. Geoff Keighley bestätigt den Termin für das finale Gaming-Event des Jahres.

The Game Awards

Geoff Keighley veranstaltet The Game Awards 2026 am 10. Dezember live aus dem Peacock Theater in Los Angeles. Damit fixiert die Produktion vier Monate vor der Ausstrahlung den finalen Marketing-Anker der Spielebranche für das laufende Geschäftsjahr.

Das Peacock Theater in Los Angeles dient erneut als physische Kulisse für die globale Werbeshow. Der Termin im Dezember liegt strategisch exakt am Ende des vierten Quartals. Publisher nutzen diese Plattform nicht vorrangig für die feierliche Vergabe von Trophäen, sondern für den unmittelbaren Vorverkauf von Titeln des ersten Quartals 2027.

Hohe Summen fließen für minutengekaufte Trailer-Plätze auf der Hauptbühne. Die Reichweite von über 170 Millionen Streams im Vorjahr erzwingt maximale Visibilität für Investoren. Details zum Ticketverkauf folgen im Herbst.

Entwickler-Fristen und Release-Kalender

Der 10. Dezember setzt das Stichtag-Limit für die GOTY-Nominierungen. Spiele, die erst Ende November oder Anfang Dezember erscheinen, fallen regelmäßig aus dem engen Bewertungsschema der Fachjury – das gilt wohl auch für „GTA 6“. Das erzeugt einen immensen Veröffentlichungsdruck auf Studios mit Herbst-Titeln. Die Verschiebung eines Release-Termins um wenige Tage entscheidet über Reichweiten im Millionenbereich oder das Untergehen im Marketing-Schatten. Konkrete Angaben zum Einsendeschluss folgen im November. Kein Spielraum.

Das Verschmelzen von Gaming und Entertainment-Formaten nimmt auf Keighleys Bühne weiter zu. Da klassische Industriemessen als flächendeckende Plattformen fehlen, konzentriert sich der gesamte Premierenmarkt auf wenige digitale Großveranstaltungen. Das zwingt Entwickler zur Anpassung ihrer Roadmaps an starre Sendetermine. Die Show ist die neue Hauptmesse.

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Die Ankündigung liefert den erwarteten Fahrplan für den Jahresabschluss der Spielebranche. Für Spieler bedeutet das Planungssicherheit bezüglich der wichtigsten Trailer-Premieren des kommenden Jahres. Für Entwickler startet das harte Timing-Rennen gegen die Nominierungsfrist.

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