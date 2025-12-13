The Game Awards: Eine Industrie feiert sich und die Illusion von Relevanz

Die Diskussion um die Game Awards ist so alt wie die Show selbst. Zu viel Werbung, zu wenig Auszeichnungen, zu viel Geoff Keighley. Neu ist daran wenig. Neu ist eher, wie deutlich sich inzwischen selbst wohlwollende Beobachter fragen, ob diese Veranstaltung überhaupt noch irgendeine Relevanz jenseits von Reichweite und Marketing besitzt.

Ein interessantes Essay von Kulturjournalist Joshua Rivera hat genau diesen Nerv getroffen, nicht weil er etwas völlig Neues sagt, sondern weil er ausspricht, was viele längst fühlen. Die Reaktionen auf die diesjährige Show sind recht eindeutig.

Riveras Kernthese ist unbequem: The Game Awards sind keine Feier von Spielen, sondern ein Ritual der Selbstvergewisserung einer Industrie, die sich nicht mehr traut, ehrlich über sich selbst zu sprechen. Die Show vermittelt, bewusst oder nicht, eine einfache Botschaft: Alles läuft. Alles ist gut. Schaut euch die Trailer an.

The Game Awards sind kein Kulturereignis, sondern eine Werbefläche mit Trophäen

Das erklärt auch, warum Preise bei den Game Awards immer wie Beiwerk wirken. Sie sind da, aber sie stehen im Schatten der nächsten „World Premiere“. Der Fokus liegt nicht auf dem, was Spiele waren oder geleistet haben, sondern auf dem, was sie versprechen könnten. Zukunft schlägt Gegenwart. Marketing schlägt Einordnung.

Der Vergleich mit Apple-Keynotes ist deshalb treffend. Auch dort geht es weniger um Produkte als um Erwartungsmanagement, um das kollektive Fantasieren über eine bessere Version von morgen. In der Games-Branche ist dieses Fantasieren längst zum Selbstzweck geworden. Wir diskutieren Spiele, die noch nicht existieren, streiten über Features, die nie bestätigt wurden, und messen Erfolg an Verkaufszahlen statt an Substanz. Die Game Awards sind die perfekte Bühne dafür.

Viele Reaktionen aus der Community spiegeln genau diese Leere wider. „Ich habe zehn Minuten Trailer gesehen, das hat gereicht.“ Oder: „Weder ihre Existenz noch ihr Ausfall hat irgendeinen Einfluss auf mein Leben.“ Das sind keine zynischen Kommentare, sondern Symptome. Wenn eine angeblich prestigeträchtige Show problemlos auf Highlights zusammengedampft werden kann, ohne dass etwas fehlt, sagt das mehr über die Show als über ihr Publikum.

Warum die Game Awards mehr Marketing als Bedeutung liefern

Gleichzeitig geht Riveras Text manchen zu weit. Kritiker werfen ihm vor, den Game Awards eine gesellschaftliche Bedeutung zuzuschreiben, die sie nie hatten. Es sei nun mal ein Marketing-Event, nicht mehr, nicht weniger. Doch genau hier liegt der Widerspruch: Die Game Awards werden permanent als mehr verkauft. Als wichtig. Als relevant. Als Gradmesser für Qualität, Erfolg und Bedeutung. Diese Aufladung kommt nicht von außen, sie ist Teil des Konzepts.

Besonders problematisch ist das für kleinere Studios. Wer sich die Preise für Werbeminuten anschaut, erkennt schnell: Sichtbarkeit ist kein Verdienst, sondern eine Investition. Große Publisher dominieren die Bühne, während Indie-Teams bestenfalls in schnellen Montagen auftauchen. Das mag ökonomisch logisch sein, hat aber mit einer „Feier der Spielekultur“ wenig zu tun. Die E3 war nicht perfekt, aber es war ein Ort des Austauschs, des Sehens, des Gesprächs. Trailer allein ersetzen das nicht.

Die Game Awards und die Illusion von Relevanz

Geoff Keighley selbst ist dabei weniger das Problem als das Gesicht eines Systems. Er glaubt sichtbar an das, was er tut. Und ja, er hat sich seine Position erarbeitet. Aber seine Show spricht eine klare Sprache: Es geht um Industrie. Um Wachstum. Um Aufmerksamkeit. Nicht um Arbeitsbedingungen, nicht um kreative Risiken, nicht um die Frage, wie nachhaltig dieses Modell überhaupt noch ist.

Am Ende bleibt eine ernüchternde Erkenntnis: Die Game Awards existieren nicht nur, weil Keighley sie durchsetzt, sondern weil wir sie akzeptieren. Weil sie bequem sind. Weil sie uns unterhalten, ohne uns zu fordern. Vielleicht sollte man sie genau so behandeln: als das, was sie sind. Eine große, teure Werbefläche mit Trophäenrandnotiz.

Nicht mehr. Aber eben auch nicht weniger.