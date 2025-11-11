The Game Awards: „Future Class“ eingestellt – junge Entwickler fühlen sich ausgenutzt

Das von Geoff Keighley 2020 gestartete Nachwuchsprogramm Future Class der The Game Awards sollte eigentlich ein Symbol für Diversität, Inklusion und die nächste Generation kreativer Köpfe in der Spielebranche sein.

Fünf Jahre später ist davon nichts mehr übrig, wie The Guardian berichtet. Das Programm wurde still und leise eingestellt, und viele ehemalige Teilnehmer sprechen nun offen davon, dass sie sich „wie Requisiten“ behandelt fühlen.

Gute Idee, schlechte Umsetzung

Die Future Class wurde einst als inklusives Aushängeschild präsentiert. Jedes Jahr sollten rund 50 junge Menschen aus den Bereichen Game Development, Writing, Community Management oder Journalismus ausgezeichnet und in die glamouröse Welt der The Game Awards integriert werden. Die Idee war, mehr Sichtbarkeit für neue Talente zu schaffen, Mentoring anzubieten und Karrieren zu fördern.

Doch laut zahlreichen früheren Mitgliedern blieb es bei wohlklingenden Versprechen. Bereits die ersten Jahrgänge klagten über fehlende Betreuung und chaotische Organisation. Statt exklusiver Networking-Möglichkeiten fanden die Treffen teilweise in Cafés statt, während Geoff Keighley zeitgleich mit Influencern und Publishern auf einer separaten Party feierte. „Wir wurden einfach zur Seite geschoben“, berichtet Produzentin Dianna Lora, die 2020 zur ersten Future Class gehörte.

Auch beim eigentlichen Event gab es peinliche Pannen. Einige Teilnehmer wurden bei der Show hinter Kameras platziert, ohne Sicht auf die Bühne, ohne nennenswerte Erwähnung. Von echter Förderung oder Kontakten in die Industrie keine Spur.

Streit um politische Haltung

Den endgültigen Bruch brachte offenbar das Jahr 2023. Damals forderten über 70 Future Class-Mitglieder eine öffentliche Stellungnahme der The Game Awards zur humanitären Krise in Gaza und baten um ein kurzes Statement für einen Waffenstillstand. Keighley und seine Organisatoren ignorierten die Bitte. In internen Meetings soll es daraufhin zu offenen Spannungen gekommen sein. Laut mehreren Beteiligten reagierte Keighley „sichtbar frustriert“ auf die Kritik, kurz darauf wurde das Programm faktisch eingestellt.

Seitdem herrscht Funkstille. 2024 und 2025 gab es keine neuen Jahrgänge mehr, und die entsprechende Unterseite auf der offiziellen Website der The Game Awards wurde gelöscht. Damit ist auch das Archiv früherer Teilnehmer verschwunden, ein Detail, das viele als respektlos empfinden.

Symbolpolitik statt echter Inklusion

Für viele Beteiligte ist der Fall symptomatisch für die Branche. Diversitätsinitiativen werden groß angekündigt, dienen aber vor allem als PR-Fassade. Sobald es unbequem oder politisch heikel wird, zieht man den Stecker. „Wir wurden gefeiert, solange wir still waren – und abgesägt, als wir uns für das eingesetzt haben, wofür das Programm stand“, sagt Community-Managerin Natalie Checo.

Einige sehen immerhin einen positiven Nebeneffekt. Der Discord-Server der ehemaligen Future Class sei heute aktiver als je zuvor. Die Mitglieder unterstützen einander, auch ohne offizielle Plattform.

Was einst als Zukunftsversprechen begann, endete als Mahnung. Die Einstellung der Future Class zeigt, dass selbst bei den The Game Awards gute Absichten nicht genügen, wenn sie nicht von echter Verantwortung begleitet werden.