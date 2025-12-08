The Game Awards: Größte Enthüllung bestätigt – und sie könnte größer werden, als alle denken

Noch bevor Geoff Keighley überhaupt die Bühne betritt, steht fest: Die wohl größte Enthüllung der The Game Awards 2025 ist bereits bestätigt. Crystal Dynamics bringt den nächsten großen Auftritt von Tomb Raider auf die Show – offiziell, ohne Teaser-Wischiwaschi.

Ein seltener Moment, denn normalerweise lässt Keighley solche Bomben nicht vorab platzen. Diesmal aber braucht die Show ganz offensichtlich einen Köder. Und Lara Croft ist nach Jahren Funkstille genau das.

The Game Awards – endlich wieder ein echtes Schwergewicht

Die Info kommt direkt aus zwei Quellen: Geoff Keighley selbst und das offizielle Tomb Raider-Team. Am 11. Dezember zeigen die Entwickler erstmals das neue Tomb Raider, das seit Jahren in Arbeit ist und auf Unreal Engine 5 basiert. Das klingt nach einem technisch deutlich ambitionierteren Neustart, gerade weil Crystal Dynamics seit “Shadow of the Tomb Raider” nur Co-Pilot war und sich zwischenzeitlich mit Marvel’s Avengers verzettelt hat.

Amazon Games übernimmt die Veröffentlichung, nachdem man sich bereits Film- und Serienrechte gesichert hat. Diese Crossmedia-Strategie wirkt ambitioniert, aber zumindest zeigt sie, dass Tomb Raider nicht mehr nur ein „wir schauen mal“-Projekt ist.

Lara kehrt zurück – und die The Game Awards haben ihren größten Moment schon vor der Show enthüllt

Statue, Totenköpfe, Portal – Zufall ist das nicht

Seit Tagen geistert eine mysteriöse Statue durchs Netz. Totenköpfe, Spinnenmotive, ein kreisförmiges Portal – optisch exakt das, was Fans mit Tomb Raider verbinden. Offiziell ist das nicht bestätigt, aber die zeitliche Nähe zur Ankündigung ist zu auffällig, um es als Zufall abzutun.

Das einzige halbwegs belastbare Gerücht stammt aus 2024 und spricht von einem Indien-Setting und einer größeren, offeneren Welt, inklusive Motorrad. Plausibel? Ja. Bestätigt? Nein. Und genau das sollte man auch so einordnen.

Der letzte große Tomb Raider-Release ist über sieben Jahre her. Die Fanbasis ist loyal, aber hungrig. Für die The Game Awards ist die Rückkehr einer der berühmtesten Heldinnen der Gaming-Geschichte ein dringend nötiger Show-Stabilisator. Denn nach einem eher durchwachsenen Jahr braucht Keighley einen Titel, der auch außerhalb der Core-Bubble zieht.

Die Rückkehr von Tomb Raider bei den The Game Awards ist längst überfällig, und macht neugietig, dass Crystal Dynamics wieder in der ersten Liga mitspielen will. Ob uns ein klassisches Abenteuer, ein moderner Reboot oder etwas ganz Neues erwartet, bleibt offen. Aber: Zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich Lara Croft wieder wie ein echtes Event an.