The Game Awards – Trailer zu Herr der Ringe, Tchia, Horizon und mehr

Im Zuge der The Game Awards vergangene Nacht wurden zahlreiche Trailer zu bereits angekündigten Spielen gezeigt, die wir der Übersicht halber hier zusammenfassen.

Neue Eindrücke gab es unter anderem zu Der Herr der Ringe: Gollum, Dying Light 2, Tchia, Horizon Forbidden West, Metal Hellsinger und viele weitere.

In Der Herr der Ringe: Gollum schwillt ein Konflikt zwischen den beiden Persönlichkeiten Sméagol und Gollum. Der Titel bietet eine brandneue Perspektive, bleibt aber dennoch der Vision treu, wie sie in den Der Herr der Ringe-Büchern dargestellt wurde.

Tchia Gameplay

Der neue Gameplay-Trailer zeigt die Meere von Tchia, während die abenteuerlustige Heldin mit dem gleichen Namen segelt und den malerischen Archipel, inspiriert von Neukaledonien, erkundet. Zum ersten Mal im Detail bei den The Game Awards enthüllt, ist die Seelensprung-Mechanik, die es Tchia ermöglicht, die Kontrolle über fast jedes Tier und Objekt zu übernehmen, das sie auf den Inseln finden kann.

Die Spieler werden in der Lage sein, in Tiere zu springen und auf ihrer Reise zu Meer, Land und Himmel zu fliegen. Erkundung ist der Schlüssel und egal, ob man sich als Fisch unter Wasser bewegen oder als Papagei in die Lüfte steigen, Tchias Seelensprung bietet den Spielern eine Fülle von Perspektiven, um die wunderschöne Umgebung zu betrachten.

Metal: Hellsinger

Begleitend zur Teilnahme an den Game Awards haben die Entwickler heute ein zweites Video zu Metal: Hellsinger veröffentlicht, das über drei Minuten nicht bearbeitetes Gameplay zeigt. Dieses Video soll Spielern einen besseren Eindruck vermitteln, welche Erfahrung der Rhythmus-Shooter tatsächlich bietet sowie die visuellen Verbesserungen vorstellen, die seit der Ankündigung vor über einem Jahr umgesetzt wurden.

Horizon: Forbidden West

Im Rahmen der von Geoff Keighley moderierten Game Awards in der Nacht auf Freitag wurde auch ein neuer Trailer zu Horizon Forbidden West enthüllt, der auf spektakuläre Weise die Gefahren zeigt, denen sich Aloy im verbotenen Westen stellen muss.

Horizon Forbidden West erscheint im Februar 2022.

DokeV: Neues Musikvideo

Auch zum etwas abgedrehten DokeV gibt es neues Material in Form eines Musikvideos. Das Vdeo ist von K-Pop-inspiriert und wurde erstellt, um den Fans für ihre unglaubliche Unterstützung nach der Ankündigung und der Veröffentlichung des ersten Gameplay-Trailers bei der diesjährigen gamescom zu danken.

DokeV hat, mit einer lebendigen und bunten offenen Welt, niedlichen Charakteren und einzigartigen Gameplay-Elementen, die in der Ankündigung gezeigt wurden, die Herzen einer globalen Zuschauerschaft erobert.

Dying Light 2 CGI-Trailer

Techland war mit einem neuen CGI-Trailer zu Dying Light 2 vertreten, das mehr über die Story offenbart. Unter all den Herausforderungen, denen sich die Menschen in The City stellen müssen, ist es bei weitem die größte, menschlich zu bleiben. Unvorstellbare Entscheidungen müssen getroffen werden, während jeder darum kämpft, seine eigene Geschichte zu schreiben. Eine, in der sie weiterleben.

Dying Light 2 erscheint im Februar 2022.

Destiny 2: Die Hexenkönigin

Auch die neue Destiny 2 Erweiterung zeigt sich heute. Nach der Rückkehr von einer Begegnung mit Savathûn, der Hexenkönigin, erstattet ein Hüter-Mitglied Ikora Rey und Eris Morn Bericht über die Geschehnisse. Was sie herausgefunden haben ist gelinde gesagt besorgniserregend. War das eine Illusion oder die furchteinflößende Wahrheit?

Bloodhunt Trailer

Aus dem Vampire-Universum kann man sich in 2022 auf Bloodhunt freuen, ein neues Battle Royale-Spiel. Ein heimtückischer Verrat hat einen Krieg zwischen den Vampiren entfacht, die auch von einer Geheimgesellschaft namens Entity zur Vernichtung angehalten werden.

Setzt hier eure übernatürlichen Kräfte, Waffen und deinen Verstand ein, um die Nacht zu dominieren und die Ordnung wiederherzustellen.

Bloodhunt erscheint 2022.

Tiny Tina’s Wonderlands

Von Gearbox erscheint 2022 Tiny Tina’s Wonderlands, das sich heute im Story Trailer zeigt. Begebt euch darin erneut auf ein episches Abenteuer voller Launen, Wunder und leistungsstarker Waffen. Kugeln, Magie und Breitschwerter treffen in dieser chaotischen Fantasiewelt aufeinander, die von der unberechenbaren Tiny Tina zum Leben erweckt wurde.

Tiny Tina’s Wonderlands erscheint ebenfalls 2022.