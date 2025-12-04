The God Slayer: Episches Steampunk-Action-RPG findet den Weg auf die PS5 und Xbox

Pathea Games hat The God Slayer offiziell für PS5, Xbox Series und PC bestätigt und gleichzeitig frische Trailer sowie Infos veröffentlicht. Das Open-World-Action-RPG mit östlich inspiriertem Steampunk-Setting bleibt zwar ohne Release-Termin, liefert aber erstmals ein klares Bild davon, wie ambitioniert das Projekt aus dem China Hero Project wirklich ist.

Ein erster Blick auf Welt und Prämisse

Im Zentrum steht Cheng, ein Elemancer, der sich weigert, die göttliche Ordnung hinzunehmen. Die Celestials – als Schöpfer verehrt, als Tyrannen gefürchtet – kontrollieren die Welt mit einer Mischung aus Mythos, Macht und der Erwartung, dass sich jeder unterwirft. Der Twist: Menschen haben gelernt, das allgegenwärtige Qi selbst zu nutzen und daraus fünf spielbare Elemente zu formen. Ein Sakrileg aus Sicht der Götter, ein Funken Hoffnung für die Spieler.

Die Trailer zeigen genau diese Dynamik: Feuer, Wasser, Erde, Metall und Holz reagieren sichtbar aufeinander. Wer aufmerksam hinschaut, erkennt bereits Systeme, die an Avatar oder klassische Wuxia-Fantasy erinnern, nur verpackt in dampfbetriebenen Straßen, Luftschiffen und metallenen Monorails.

Eine Stadt unter Druck

Der Schauplatz, die Hauptstadt des Zhou-Königreichs, wirkt wie ein Knotenpunkt aus Industrialisierung und Unterdrückung. Während die Oberschicht in klimatisierten Häusern lebt, kämpfen Arbeiter im Smog der Fabriken ums Überleben.

Das Setting ist nicht nur Kulisse, sondern laut Entwicklern ein politisches Schachbrett. Fraktionen mit eigenen Interessen, korruptible Beamte und ein Netzwerk aus Deals und Gefälligkeiten. Spieler sollen Allianzen schmieden, Verbündete kapern und Rivalen bestechen – subtiler Steampunk statt reinem Fantasy-Bombast.

Die Star Fall Society als Gegenpol

Cheng steht nicht allein. Die Star Fall Society, eine lose organisierte Rebellengruppe, nutzt verdeckte Sabotage, verlorene Techniken und ihr Wissen über Qi, um die Celestials aus dem Himmel zu holen. Das klingt nach typischem Widerstands-Narrativ, doch Pathea deutet an, dass politische Grautöne eine größere Rolle spielen werden. Nicht jeder, der gegen die Götter kämpft, meint es zwangsläufig gut mit der Menschheit.

Mit The God Slayer meldet sich ein weiterer China-Hero-Titel zurück, auch wenn der Entwickler das Programm von Sony verlassen hat. Vermutlich, um über die PS5-exklusive Veröffentlichung hinausgehen zu können. Für Sony und Microsoft bedeutet es wiederum, dass die Konkurrenz um hochwertige AA-Produktionen aus China spürbar zunimmt, ein Segment, das gerade in der aktuellen Release-Landschaft dringend frischen Wind gebrauchen kann.

Ein Datum fehlt weiterhin, aber die neuen Trailer wirken erstaunlich weit. Pathea Games muss nun beweisen, dass die offene Welt, das Element-System und die Story auch über Spielstunden hinweg tragen. Falls ja, könnte The God Slayer nicht nur ein weiterer China-Hero-Geheimtipp werden, sondern einer der interessantesten AA-RPGs des kommenden Jahres.