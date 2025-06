The House of the Dead 2: Remake – Klassischer Shooter kehrt im August mit PS5 Pro Support zurück

Forever Entertainment hat offiziell bestätigt, dass The House of the Dead 2: Remake am 7. August 2025 für PC und Nintendo Switch erscheinen wird. Der Preis zum Launch liegt bei 24,99 Euro. Die Versionen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Was erwartet Spieler im Remake?

Das Original von 1998 gilt als Kultklassiker unter den Light-Gun-Shootern. Wie im Vorgänger können Spieler alleine oder im Koop-Modus gegen zahllose Zombiehorden antreten. Die Handlung spielt rund zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und führt in eine vom Ausbruch verwüstete Stadt. Neu sind verzweigte Pfade im Spielverlauf, die sich je nach Performance des Spielers auf unterschiedliche Enden auswirken.

Neben der Kampagne bietet das Remake einen Boss-Rush-Modus, in dem alle großen Endgegner nacheinander herausgefordert werden können. Für Trainingszwecke steht außerdem ein spezieller Modus zur Verfügung, der verschiedene Szenarien für gezieltes Üben bereithält.

Visuell wurde das Spiel modernisiert, mit überarbeiteten Grafiken und remasterter Musik. Wer dennoch die Original-Soundtrack-Atmosphäre bevorzugt, kann diesen optional weiterhin wählen.

Technische Details und Performance

Die Entwickler von MegaPixel Studios haben zudem bestätigt, dass die Konsolenversionen der neuen Generation (PS5 und Xbox Series X/S) mit Auflösungen nahe 4K laufen werden. Die Basisvarianten von PS5 und Xbox Series S sollen stabile 60 FPS bieten, während die leistungsstärkeren PS5 Pro und Xbox Series X bis zu 120 FPS unterstützen werden.

„Unsere Zielauflösung liegt bei 1080p, wobei die Standardkonsolen oft näher an nativen 4K-Auflösungen arbeiten“, erklärt Entwicklerin Ginter. „Für PS5 Pro und Xbox Series X setzen wir auf 120 FPS, um das Gameplay besonders flüssig zu gestalten.“

Im Gespräch betont Ginter zudem die Bedeutung neuer Technologien wie Sonys PSSR für die Optimierung der Spielerfahrung. Diese Techniken helfen dabei, eine hohe Bildqualität bei gleichzeitig stabiler Performance zu gewährleisten – gerade bei einem schnellen Shooter wie The House of the Dead 2: Remake ein wichtiger Faktor.

Ob das Remake den Charme des Originals bewahrt und gleichzeitig technisch überzeugt, bleibt abzuwarten. Wir werden das Spiel zum Launch auf PC und Switch genauer unter die Lupe nehmen und die späteren Konsolenversionen begleiten.

Was haltet ihr von der Rückkehr des Zombie-Shooters? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.