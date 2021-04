The House of the Dead: Remake erscheint wohl auch für PS5 & PS4

Vergangene Woche kündigte SEGA ein Remake zu The House of the Dead an, das für Nintendo Switch erscheint. Offenbar ist hier auch eine PlayStation 5 und PS4 Umsetzung angedacht.

Diese werden jedenfalls in einem früheren Finanzbericht von 2020 von Entwickler Forever Entertainment erwähnt, wonach das Remake für PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Google Stadia erscheint. Offiziell angekündigt wurden weitere Versionen bislang jedoch nicht.

The House of the Dead: Remake ist eine Neuauflage des 1997 erschienenen Arcade-Spiels. Der klassische Rail-Shooter erhält dazu eine neue Aufmachung und neue Spielmechaniken, die modernen Gaming-Ansprüchen gerecht werden.

Bekämpft darin Horden monströser Untoter, wobei man dem damaligen Gameplay-Gefühl treu bleiben möchte, trotz moderner Grafiken und Steuerung.

Ob das The House of the Dead: Remake tatsächlich für weitere Plattformen erscheint, muss zunächst abgewartet werden.