The King of Fighters XV Crossplay & Goenitz Termin

Goenitz wird auch Teil des Boss-Challenge-Modus sein, in dem die Spieler in einem höllischen Spießrutenlauf gegen ihn antreten können. Der Sieger erhält ein besonderes Kostüm, Hintergrundmusik und weitere Belohnungen.

Außerdem stößt am selben Tag Goenitz als neues Gesicht hinzu, der berüchtigte letzte Boss aus dem dritten KOF-Spiel. Dieser wird als kostenloser DLC-Charakter verfügbar sein. Als letzter der vier Himmelskönige von Orochi hat er sein ganzes Leben in den Dienst seines dunklen Anführers gestellt.

SNK führt in wenigen Tagen das Crossplay-Feature in The King of Fighters XV ein. Gleichzeitig stößt Goenitz als neuer Charakter hinzu.

