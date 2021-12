The King of Fighters XV – Zweite Open Beta-Phase angekündigt

SNK kündigt eine Open Phase zu The King of Fighters XV, während man gleichzeitig einen neuen Charakter enthüllt.

Während der Pre-Show der Game Awards enthüllte man Krohnen. Mit seinem formwandelnden Arm nimmt es Krohnen mit jedem auf, der ihm in die Quere kommt. Zudem scheint es hier eine Verbindung zu dem geheimen Syndikat NESTS zu geben, aber die Details liegen noch im Dunkeln verborgen.

Dieser mit Spannung erwartete Neuzugang in der Kämpferriege kann während der zweiten Open-Beta-Phase von The King of Fighters XV ausprobiert werden. Die Beta findet auf PlayStation 5 und PlayStation 4 statt und bietet Cross-Play zwischen beiden Konsolen. Die Teilnehmer können darin sowohl online (Casual Match, Room Match) als auch offline (Versus, Training, Tutorial) gegeneinander antreten und benötigen dafür auch kein PlayStation Plus-Abonnement.

Die Open-Beta von The King of Fighters XV findet im folgenden Zeitraum statt: 18. Dezember ab 4:00 Uhr – 20. Dezember um 15:59 Uhr. Während dieser stehen folgende Charaktere zur Wahl:

KROHNEN

ISLA

MEITENKUN

ANTONOW

K‘

BLUE MARY

RYO SAKAZAKI

TERRY BOGARD

The King of Fighters XV erscheint am 17. Februar 2022.