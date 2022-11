The King of Fighters XV – Season 2 hat einen Termin

SNK hat den Starttermin der Season 2 in The King of Fighters XV bestätigt, die mit einem neuen Kämpfer einhehr.

Los geht es demnach im Januar 2023, wo Shingo Yabuki als nächster Charakter dazu stößt, während Kim Kaphwan auf diesem zu einem späterem Zeitpunkt folgt. Seit dem Launch im Februar 2022 sind somit bereits 13 DLC-Charaktere erschienen, während viele weiter im Laufe der Saison 2 folgen.

Außerdem werden mit der Season 2 Charakter-Anpassungen für das gesamte Roster umgesetzt. Kim, der zweite Saison 2-DLC-Charakter, und die begehrte Crossplay-Funktion werden KOF XV im Frühling 2023 hinzugefügt.

The King of Fighters XV wurde zudem kürzlich als Best Fighting Game bei den Game Awards nominiert. Fans können für das Spiel unter diesem Link abstimmen.