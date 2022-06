The King of Fighters XV – Team Awakened Orochi & KOF ’98 UM FE erschienen

Heute gibt es gleich zwei Neuigkeiten zur The King of Fighters-Series. Zum einen stellt SNK das Team Awakened Orochi als neuen DLC vor, zum anderen hat man The King Of Fighters ’98 Ultimate Match Final für PS4 veröffentlicht.

Mit dem Team Awakened Orochi schließen sich im August die Charaktere Orochi Shermie, Orochi Yashiro und Orochi Chris dem Kampf an. Die drei Charaktere arbeiteten in KOF ’97 im Geheimen daran, Orochi wiederzubeleben. Jetzt kehren sie als Team Awakened Orochi zu KOF XV zurück.

KOF ’98 UM FE auf PS4 erschienen

Das Awakened Orochi-Team kann allerdings schon jetzt in KOF ‘98 UM FE getestet werden, das ab heute mit Rollback Netcode auf der PlayStation 4 erscheint. The King Of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition ist eine komplett verbesserte Version des äußerst beliebten KOF ’98.

Das neue Ultimate Match enthält einen einzigartigen neuen „Ultimate Mode“ und Verbesserungen der Spielbalance. Weitere Modi wie „Challenge Mode“ und „Practice Mode“ wurden ebenfalls hinzugefügt, ebenso verfügt der Titel über Rollback Netcode für Online-Kämpfe. In den Online-Lobbies finden bis zu neun Spieler Platz und es gibt eine Zuschauer-Funktion. Weitere Online-Funktionen wurden verbessert, wie einer Replay-Funktion für Kämpfe und Einstellungen für das Matchmaking. Spieler können somit mit 64 beliebten Charakteren um die Krone kämpfen.

The King Of Fighters ’98 Ultimate Match Final ist ab heute für 14.99 EIR erhältlich, während das Team Awakened Orochi im August in The King of Fighters XV folgt.