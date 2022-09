The King of Fighters XV – Team Samurai stößt im Oktober dazu

Wenn Haohmaru und sein Team am 4. Oktober KOF XV beitreten, sind alle Protagonisten von SNKs Kampfspiel-Serien vereint. Dazu gehören auch Terry Bogard von Fatal Fury, Kyo Kusanagi aus der KOF-Reihe und Ryo Sakazaki aus Art of Fighting, die das Roster auf insgesamt 54 erhöhen.

Darli Dagger ist eine Schiffsbauerin mit eigener Insel-Werft. Zusätzlich zu ihrer enormen Stärke nutzt sie im Kampf auch die Fähigkeiten, die sie als Zimmerman besitzt, und die Selbstverteidigungskünste, die sie von Piraten gelernt hat. Sie schließt sich Haohmaru an, um Nakoruru bei ihrer Mission zu unterstützen. Darli bereitet sich auf einige intensive Kämpfe vor, was für sie noch aufregender ist, als die neuesten Entwicklungen im Schiffsbau zu sehen. (Synchronsprecherin: Yu Kobayashi)

SNK schickt im Oktober das Team Samurai in den Ring von The King of Fighters XV, das aus Haohmaru, Nakoruru und Darli Dagger besteht. Die klingenbewehrten Kämpfer stoßen aus dem Samurai Shodown-Franchise dazu.

