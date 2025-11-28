The Last Case of John Morley: Drei Stunden Noir-Horror, die man nicht so schnell vergisst

Manchmal braucht es keinen endlosen Open-World-Marathon, um hängen zu bleiben. The Last Case of John Morley zeigt genau das. Drei Stunden konzentrierter Horror, die sich anfühlen, als würde man direkt in die brüchige Psyche eines 1940er-Detektivs eintauchen.

Entwickler Indigo Studios und Publisher JanduSoft setzen auf eine klare Vision, ein kurzer, aber verdichteter Noir-Thriller, der ohne Füllmaterial auskommt und heute auf PS5 sowie PC erschienen ist. Steam Deck wird ebenfalls vollständig unterstützt; die Xbox-Version folgt später.

Noir trifft Psychogramm

Im Zentrum steht John Morley, ein Ermittler, der nach einer traumatischen Pause zurück auf die Spur eines Falles geschickt wird, den jemand zwanzig Jahre lang im Dunkeln halten wollte. Die Struktur des Spiels ist bewusst simpel. Keine Ablenkung, keine überdimensionierten Systeme, sondern ein Fokus auf investigative Mechaniken: Räume durchsuchen, Spuren verknüpfen, Szenen rekonstruieren.

Die 1940er-Jahre-Inszenierung wirkt dabei nicht wie ein reiner Stilfilter. Das Spiel arbeitet mit authentischen Orten, verwaschenem Licht, dezenten Effekten und einer ruhigen, unheimlichen Soundkulisse. Genau diese Mischung macht die Spannung aus. Nicht die Jumpscares dominieren, sondern das Gefühl, dass die Wahrheit immer tiefer vergraben ist, als Morley selbst glauben möchte.

Ein Mystery-Trip fürs Wochenende

Ob 3 Stunden genug sind? Für ein kompaktes Erlebnis wie dieses wahrscheinlich ja. Die Entwickler sprechen von einer „self-contained story“ – ein abgeschlossenes Mysterium mit einem Finale, das nicht auf eine Fortsetzung schielt. Keine unnötigen Kapitel, sondern ein konzentrierter Thriller für einen einzigen Abend.

Wer also Lust hat, sich an diesem Wochenende einmal komplett von der Außenwelt abzukapseln, bekommt hier einen kleinen, intensiven Fall, der atmosphärisch mehr liefert, als man es bei diesem Preis erwarten würde.

Reicht euch ein kurzweiliger, fokussierter Mystery-Horror, oder braucht ein Thriller für euch zwingend zehn Stunden plus?