The Last Case of John Morley – Noir-Thriller mit Herz und Hirn erscheint Ende November

Nach Jahren im Schatten tritt John Morley wieder ins Licht, oder besser gesagt, in die Dunkelheit. The Last Case of John Morley, das neue Spiel des spanischen Studios Indigo und Publishers JanduSoft, erscheint am 27. November 2025 für PlayStation 5 und PC. Eine Version für Xbox Series X|S folgt etwas später.

In diesem First-Person-Noir-Abenteuer schlüpfen Spieler in die Rolle eines gebrochenen Privatdetektivs, der sich einem ungelösten Mordfall stellen muss, der ihn seit Jahrzehnten verfolgt. Eine geheimnisvolle Gräfin bittet ihn, den Tod ihrer Tochter aufzuklären, ein Fall, der längst als abgeschlossen galt.

Ein Trip in die Schatten der 1940er

Was The Last Case of John Morley sofort auszeichnet, ist sein kompromissloser Stil: staubige Räume, flackerndes Licht, Jazz im Hintergrund, und das ständige Gefühl, dass jede Erinnerung trügt. Indigo Studios legt großen Wert auf Authentizität. Schauplätze wie verlassene Sanatorien oder Herrenhäuser wirken nicht wie Kulissen, sondern wie Orte mit Geschichte.

Das Gameplay kombiniert klassische Spurensuche mit modernen Puzzle-Mechaniken: Hinweise analysieren, Tatorte rekonstruieren, Zusammenhänge logisch verknüpfen. Statt Action oder Schockeffekte steht das Kombinieren und Beobachten im Mittelpunkt, eine seltene Tugend in einer Zeit, in der viele Narrative Games auf Effekthascherei setzen.

Mit rund drei Stunden Spielzeit verspricht das Spiel eine kompakte, aber intensive Erfahrung, perfekt für Spieler, die Wert auf Atmosphäre und Erzähltempo legen, statt auf offene Welten oder Grind.

Zwischen Wahrheit und Erinnerung

Spannend ist, dass sich The Last Case of John Morley nicht nur um äußere Rätsel dreht, sondern auch um die Brüche im Inneren seines Protagonisten. Was ist wirklich geschehen, und was spielt sich nur in Morleys Kopf ab? Das Spiel scheint genau hier anzusetzen, an der Grenze zwischen Wahrheit und Selbstbetrug.

Bleibt die Frage: Wird John Morley in seinem letzten Fall wirklich die Wahrheit finden – oder sich selbst verlieren?