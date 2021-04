The Last Cube – Unlösbares 3D-Puzzle-Adventure erscheint für PS4

Improx Games hab heute die Veröffentlichung ihres anspruchsvollen 3D Puzzle-Adventure The Last Cube für PC, Switch, Xbox und PlayStation später diesem Jahr bekannt. Vor euch liegt damit in einer Reihe surrealer Landschaften jenseits dieser Welt und fordert Spieler heraus, die Geschichte einer mysteriösen außerirdischen Zivilisation zu ergründen.

The Last Cube ist ein atmosphärisch dichtes Puzzlespiel, in dem es darum geht, einen Würfel durch eine Fülle von stimmungsvollen, monolithischen Kammern zu führen, während die Spieler die Geschichte hinter dieser seltsamen Welt aufdecken. Erkundet dazu eine Vielzahl brutalistischer Architekturen, die von nebligen, alptraumhaften Abgründen über beklemmende, mit Lava beleuchtete Fabriken bis hin zu erhebenden Naturlandschaften reichen, in denen goldene Sonnenstrahlen auf den Bergen glitzern. Gepaart mit einem epischen Soundtrack, der die Atmosphäre bereichert, und einer abstrakten Geschichte über eine sterbende Welt an der Schwelle zum Ruin, ist The Last Cube ein stimmungsvolles, mysteriöses Puzzlespiel, das euch völlig in seine verlassene Welt eintauchen lässt.

„Wir haben die Zielgruppe identifiziert, die atmosphärische Puzzle-Games mit einer eingänglichen Erzählung am liebsten mag – wir selbst lieben diese Spiele. The Last Cube ist eine Erfahrung, die genau das abliefert, aber die einzigartigen Mechaniken bringen dazu einen ganz neuen Aspekt ins Spiel“, so Max Samarin, Creative Director bei Improx Games. „Du hast vielleicht schon gewisse Cube-Spiele als Kind gespielt, aber niemals in dieser Form. Und es geht nicht nur um die Puzzle – es geht auch um ein kosmisches Abenteuer in einer vielfältigen, außerirdischen Welt voller Mysterien und Wunder, die Spieler, die sonst nicht so viele Puzzle spielen, ins Game ziehen werden.“

Jede Phase von The Last Cube führt eine neue Art von Aufklebern ein, die ihr an einer Seite eures Würfels befestigen könnt, wodurch eine völlig neue Mechanik eingeführt wird. Einige erlauben es euch, durch Barrieren zu flitzen, andere schaffen behelfsmäßige Treppen, und einige gewähren die Fähigkeit, sich über bodenlose Lücken zu teleportieren oder temporäre, aber nützliche Würfel-Freunde zu beschwören. Die Positionierung eures Würfels, um die gewünschten Aufkleber auf der richtigen Oberfläche zu erhalten, kann von erfreulich simpel bis hin zu masochistischen Kopfkratzern reichen, während ihr euch durch die über 100 Rätsel von The Last Cube kämpft. Neue Mechaniken werden in einem rasanten Tempo eingeführt und erweitern schnell die Wahrnehmung dessen, was euer Würfel zu leisten vermag.

Das Durchkämmen jeder Kammer bietet eine solide Herausforderung, aber nur die engagiertesten Spieler werden alle Sammelobjekte und Bonusabschnitte von The Last Cube entdecken, die über das ganze Abenteuer verteilt sind. Habt ihr das Zeug dazu, die von euren Vorfahren hinterlassenen Rätselspuren zu lösen und diese merkwürdige Welt vor dem Zusammenbruch zu retten?

The Last Cube erscheint 2021.