The Last of Us 2: Intergalaktische Extras mit Update 2.0.0

Naughty Dog hat das mit Spannung erwartete Update 2.0.0 für „The Last of Us Part 2 Remastered“ veröffentlicht, und es liefert mehr als nur die gewohnten Verbesserungen. Dieses Update führt eine intergalaktische Erweiterung ein, die das ohnehin schon packende Überlebensabenteuer auf die nächste Stufe hebt. Spieler dürfen sich auf eine ganz besondere Belohnung freuen: einen neuen Skin für Ellie, der sie mit der Jacke des Protagonisten Jordan A. Mun aus dem kommenden Spiel ausstattet – eine echte Rarität im universum von The Last of Us.

Intergalaktische Belohnungen und neue Erweiterungen

Das Highlight des Updates ist zweifellos die Erweiterung „Intergalactic: The Heretic Prophet“, die dem Modus „No Return“ hinzugefügt wird. Spieler, die sich durch den Roguelike-Überlebensmodus kämpfen, können die freischaltbare Belohnung durch das Sammeln von Bonuspunkten freischalten. Damit werden die ohnehin schon intensiven Überlebensmechaniken von The Last of Us noch spannender und mit einer intergalaktischen Wendung versehen.

Das Update wird nicht nur für PS5, sondern auch für PC-Spieler verfügbar sein, was ein weiteres Zeichen für die wachsende Cross-Plattform-Ambition von Naughty Dog darstellt. Allerdings müssen sich PC-Spieler bei PSN anmelden – eine freiwillige Voraussetzung, um den exklusiven Skin zu erhalten.

Neue Charaktere und frische Gameplay-Optionen

Neben der kosmetischen Erweiterung gibt es auch ein paar bedeutende Gameplay-Änderungen. Zwei neue Charaktere finden ihren Weg in das Spiel: Bill und Marlene aus dem ersten „The Last of Us“. Diese ikonischen Figuren bringen frischen Wind in die ohnehin abwechslungsreichen Modi des Spiels. Bill, der in einem Schmuggler-Stil agiert, bekommt eine spezielle Pumpgun und doppelte Belohnungen für seine Mühen. Marlene hingegen bevorzugt riskantere Taktiken und setzt auf das „Alles oder Nichts“-Gambit. Mit einem Sturmgewehr und der Fähigkeit, ihren No Return-Pfad einmal pro Lauf umzuleiten, eröffnet sie Spielern völlig neue strategische Möglichkeiten.

4 neue Karten für den No Return-Modus

Natürlich dürfen die üblichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen nicht fehlen. Naughty Dog hat angekündigt, dass in den kommenden Patchnotes detaillierte Informationen zu den spezifischen Bugfixes und weiteren Anpassungen veröffentlicht werden, die das Spielerlebnis noch reibungsloser machen sollen.

Die Veröffentlichung des Updates 2.0.0 zeigt, dass The Last of Us Part 2 Remastered noch lange nicht seine besten Tage hinter sich hat. Mit neuen Inhalten, Charakteren und einer intergalaktischen Belohnung bleibt das Spiel ein Meisterwerk der Interaktivität und Innovation.

Naughty Dog und Sony basteln zudem offenbar an einer weiteren Neuauflage von The Last of Us, die kürzlich geleakt wurde. Was dahinter steckt, ist allerdings noch ein Mysterium.