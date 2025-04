The Last of Us: Complete (Again) – Wie oft kann man eigentlich ein Spiel als neu verkaufen?

Sony hat es wieder getan. The Last of Us erscheint in einer weiteren, glänzenden, dramatisch betitelten Variante: The Last of Us Complete: Collector’s Edition. Ein Name, der mehr verspricht als nur das Spiel. Er verspricht Vollständigkeit. Endgültigkeit. Die ultimative Version. Und was steckt drin? Zwei Spiele, die wir alle bereits besitzen – wahrscheinlich in mehreren Versionen –, in einer Box, die so tut, als sei sie ein historisches Artefakt und nicht einfach ein Remaster vom Remaster.

Natürlich ist das Ding wunderschön. Die Box zeigt ein kunstvolles Design, das von Menschlichkeit, Überleben und emotionaler Tiefe spricht. Die Optik schreit: Dies ist mehr als nur ein Spiel. Und in der Tat, es ist mehr – nämlich mehr vom Selben. Inklusive eines Artwork-Buchs, das emotional berührt, während man sich fragt: Wie viel kostet diese Rührung eigentlich dieses Mal?

Das perfekte Timing: The Last of Us trifft auf Season 2

Natürlich kommt die The Last of Us Complete: Collector’s Edition nicht ganz zufällig genau jetzt auf den Markt. Mit Season 2 der gefeierten HBO-Serie in Sichtweite ist das Timing nahezu perfekt. Wer die Serie liebt, bekommt nun die passende Gelegenheit, auch spielerisch wieder in die düstere Welt von Ellie und Joel einzutauchen – und das in einer edlen Sammleredition, die visuell und thematisch hervorragend zur Atmosphäre der Serie passt.

Doch bei aller Liebe zur Marke darf man auch mal vorsichtig zwischen die Zeilen schauen: Die Neuveröffentlichung wirkt nicht nur wie eine liebevolle Hommage an eines der ikonischsten Spiele der letzten Dekade – sondern vielleicht auch ein kleines bisschen wie ein Platzhalter. Denn abseits etablierter Marken ist es momentan recht ruhig um Sonys Spiele-Output.

Neue IPs? Innovative First-Party-Titel? Fehlanzeige oder zumindest in Wartestellung. Während man bei der Konkurrenz zunehmend auf frische Ideen setzt, hält Sony sich an das, was sicher funktioniert – und The Last of Us funktioniert eben immer.

Das ist nicht zwingend schlecht. Im Gegenteil: Wer die Spiele noch nicht kennt oder sie gerne in schönster Form erneut erleben will, bekommt hier ein rundum gelungenes Paket. Die Collector’s Edition ist ohne Frage ein Blickfang und für Fans ein echtes Highlight. Aber sie erinnert eben auch daran, dass man mit starken Marken alleine nicht ewig die Zukunft gestalten kann.

The Last of Us: Complete – zumindest bis zur nächsten Neuauflage

Sony’s Masterplan: Remaster, Remaster – und dann noch ein Remaster

Vielleicht ist es also beides: eine clevere Begleitmaßnahme zur Serie und ein stiller Hinweis darauf, dass es langsam Zeit für das nächste große Ding wird. Bis dahin feiern wir halt nochmal den Weltuntergang – diesmal in edlem Karton mit Hardcover-Artbook.

Die Reaktionen der Fans? Sagen wir mal so – Begeisterung klingt anders. Da fallen Sätze wie:

„Verdammt, ihr habt ja jetzt schon 1 und 2 für extra Geld remastert, und jetzt könnt ihr beide remastert bekommen, aber in derselben Box.“ Oder auch: „Wie oft können die dasselbe Spiel noch verkaufen?“

Es ist ein bisschen wie beim Lieblingssong im Radio, der irgendwann zu einem nervigen Ohrwurm wird – nur dass Sony jedes Mal Geld dafür verlangt, wenn er wieder läuft. Immerhin ist The Last of Us ein großartiges Spiel. Keine Frage. Aber großartig genug, um es in gefühlt jedem Konsolenzyklus neu zu verkaufen?

Einige witzeln schon über eine mögliche „Remastered Edition der Complete Edition“ – was, wenn wir ehrlich sind, nicht ganz unwahrscheinlich klingt. Man stelle sich die Version The Last of Us Ultimate: Legacy Definitive Remastered Collector’s Expanded Omnibus Edition vor, im Jahr 2027. Enthalten: die gleichen Spiele, ein neuer Karton, und ein digitaler Gutschein für ein Theme, das man nicht mehr installieren kann.

Der wahre Fan – oder wie man sich freiwillig in die Konsumfalle begibt

Natürlich gibt es auch jene besonders treuen – oder besonders gebrochenen – Seelen, bei denen Sonys Taktik zielsicher ins Herz (oder Portemonnaie) trifft. Ein User schreibt: „Ich habe das Spiel schon für 3 Konsolengenerationen und in unzähligen Collector’s Editionen … Natürlich brauch ich die jetzt auch noch. Danke für den Hinweis <3“ – und das ist nicht mal ironisch gemeint. Hier spricht kein Opfer der Konsumspirale, sondern ein wahrer Jünger. Man kann sich bildlich vorstellen, wie er seinen Schrein aus Ellie-Statuen, Steelbooks und PSN-Codes pflegt, während er murmelt: „Naughty Dog, nehmt mein Geld, ich war noch nicht ganz leer.“ Es ist rührend. Und beängstigend. Aber vor allem: profitabel.

Der wahre The Last of Us-Fan im unkritischen Konsumrausch

Und ja, natürlich war die Collector’s Edition umgehend ausverkauft – innerhalb kürzester Zeit. Scalper reiben sich wieder die Hände, während die Fans, die auf neue Inhalte hoffen, nur verständnislos den Kopf schütteln.

Was bringt uns diese Erkenntnis? Sony, wie wäre es mal mit einer neuen IP? Etwas Frisches? Etwas, das man nicht schon dreimal gespielt hat, in vier verschiedenen Verpackungen?

Aber bis dahin freuen wir uns einfach schon mal auf das nächste Remaster. Wahrscheinlich mit echtem Pilzsporen-Effekt in 8K. Nur für 129,99 € – exklusiv vorbestellbar, limitiert auf genau so viele, wie man verkaufen kann.