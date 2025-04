The Last of Us Complete – Physische Collector’s Edition lässt Fanherzen höher schlagen

Es ist wahr – die epischen Abenteuer von The Last of Us erscheinen in einer neuen, überarbeiteten Version für die PlayStation 5. Die Neuauflage wurde zuvor in einem Leak angedeutet. Die neue The Last of Us Complete vereint sowohl The Last of Us Part I als auch die Remastered-Version von The Last of Us Part II und liefert die ultimative Erfahrung für alle Fans der Serie. Egal, ob ihr die beiden Teile schon gespielt habt, euch bisher noch nicht in die zerstörte Welt von Joel und Ellie gewagt habt oder einfach ein weiteres Mal in die packende Geschichte eintauchen wollt – dieses Bundle ist ein Muss für Fans.

Die digitale Version von The Last of Us Complete ist ab sofort verfügbar und kostet 110 Euro, aber für echte Sammler gibt es noch einen weiteren Leckerbissen: Die physische Collector’s Edition (119,99 EUR), die ab dem 10. Juli erhältlich ist. Diese Edition verspricht nicht nur ein Meisterwerk der Videospielgeschichte, sondern auch einige handverlesene Extras, die Fans begeistern werden. Die Vorbestellungen sind ab sofort bei PlayStation Direct möglich.

Exklusive Collector’s Edition: Kunst trifft auf Gameplay

Die The Last of Us Complete: Collector’s Edition ist ein wahrer Schatz für jeden Fan der Serie. Die Box ist eine Hommage an das zentrale Thema der Spiele: die Menschlichkeit inmitten von Chaos und Zerstörung. Das wunderschöne, detailreiche Artwork, das die Edition ziert, fängt die Essenz der Geschichte perfekt ein und erinnert uns daran, was es bedeutet, für das Überleben zu kämpfen, während wir uns gleichzeitig mit den emotionalen Belastungen der Charaktere auseinandersetzen.

Besonders hervorzuheben ist das Steelbook, welches das Artwork aufgreift und einen weiteren visuellen Genuss bietet. In ihr finden sich die Discs von The Last of Us Part I und Part II Remastered, die nicht nur mit neuen minimalistischen Designs daherkommen, sondern auch die technischen Vorzüge der PS5 und PS5 Pro nutzen. Neben der aufgebohrten Grafik des Spiels können sich Spieler auf die volle Unterstützung des DualSense-Controllers freuen, der das Spielgefühl noch intensiver macht. 3D-Audio und andere PS5-Features machen die Welt von The Last of Us wie gewohnt noch immersiver und lassen euch das Gefühl haben, mitten im Geschehen zu stehen.

The Last of Us Complete erobert noch einmal die Herzen der Fans

Die Lithografien: Ein Kunstwerk für die Wand

Ein weiteres Highlight der Collector’s Edition sind die Lithografien, die von talentierten Künstlern gestaltet wurden, die die Charaktere und Emotionen der Serie auf eine neue, kunstvolle Weise interpretieren. Diese Werke sind nicht nur visuelle Meisterwerke, sondern auch eine Möglichkeit, die Reise von Joel, Ellie, Abby und Co. noch einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Die Lithografien sind ein echtes Sammlerstück für alle Fans, die sich an der tiefgründigen, emotionalen Geschichte rund um Überleben, Verlust und Hoffnung erfreuen.

The Last of Us Complete Collector’s Edition für PS5 ist mehr als nur eine Neuauflage – es ist eine Feier der Geschichte und der Charaktere, die Millionen von Spielern weltweit berührt haben. Ein wahrer Schatz, den sich kein Fans entgehen lassen sollte.

Dies bedeutet wohl auch das endgültige Ende von The Last of Us, denn nach neuesten Aussagen von Naughty Dog ist kein dritter Teil geplant, zumindest nicht als Spiel.