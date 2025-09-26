The Last of Us Day 2025: PS Plus, frische Deals und Fan-Highlights

Der The Last of Us Day ist längst mehr als ein Marketing-Event. Jedes Jahr nutzt Naughty Dog den 26. September, um die Serie und ihre Community zu feiern. 2025 fällt die Feier besonders üppig aus – von Spielen im Abo, neuem Merch bis hin zu kuriosen Fan-Aktionen.

The Last of Us Part II Remastered bei PS Plus

Ein dicker Brocken gleich zu Beginn: The Last of Us Part II Remastered landet ab sofort in PlayStation Plus Extra und Premium. Wer bisher gezögert hat, bekommt jetzt die Chance, Ellies und Abbys Geschichte in der aufpolierten PS5-Fassung nachzuholen. Inklusive Zusatzmodi wie dem Roguelike „No Return“ oder dem Guitar Free Play. Für PC-Spieler gibt’s parallel ein Schmankerl: Beide Spiele sind nächste Woche im Rahmen der Steam Autumn Sale reduziert.

Dass Naughty Dog auch intern noch Spaß am eigenen Spiel hat, zeigt das erste „No Retournament“, bei dem Entwickler im knallharten Survival-Modus gegeneinander antraten. Für Fans gibt es derweil neues Merch: Dark Horse bringt etwa ein imposantes Bloater-Statue-Modell und Sammlerausgaben der Scripts. Youtooz und Fangamer liefern dagegen leichtere Kost – von Joel- und Ellie-Plüschfiguren bis hin zum legendären „Brock the Brick“. Sogar Lev bekommt mit seinem Hai-Plüschtier ein Andenken.

Grafikdesigner Jason Ferry steuerte passend dazu sechs neue Wallpaper bei, inspiriert von echtem (!) Schimmel, den er eigens gezüchtet hat. Klingt bizarr, sieht aber beeindruckend aus. Außerdem gibt’s animierte Avatare im Steam Shop und Halloween-Vorlagen für eigene TLOU-Kürbisse.

Solide Feier, keine großen Überraschungen

Der The Last of Us Day 2025 bietet Fans nette Extras und neue Einstiegsgelegenheiten, aber keine bahnbrechenden Ankündigungen. Wer die Spiele liebt, freut sich über die Zugaben. Wer auf Neuigkeiten zu einem möglichen dritten Teil gehofft hat, geht leer aus. Unterm Strich: Eine Fan-Feier, die zeigt, wie viel Herzblut Community und Entwickler weiterhin in die Marke stecken.