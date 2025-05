The Last of Us: Erfreuliche Neuigkeiten zum Part 3 der Serie

Während sich Fans derzeit noch in der Ausstrahlung der zweiten Season verlieren, macht sich bei vielen bereits ein Gefühl breit, das in der Welt von The Last of Us nur zu gut bekannt ist: Warten. Laut Schauspielerin Isabela Merced, die in der Serie die Rolle von Dina übernimmt, wird die Produktion der dritten Season erst 2026 beginnen – ein Datum, das bei manchem für Frust, bei anderen für Hoffnung sorgt.

Dina-Darstellerin plaudert aus: Drehstart erst 2026?

In einem Interview mit Variety wurde Merced direkt gefragt, wann es denn endlich mit Season 3 losgeht. Ihre Antwort: Ich denke, es sollte nächstes Jahr passieren.“ Ein Satz, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, aber unter der Oberfläche einiges verrät: Noch ist nichts in Stein gemeißelt. 2026 als Startjahr bedeutet vermutlich einen Release nicht vor 2027 – und das in einer Zeit, in der Serienformate schneller altern als Clicker im Sonnenlicht.

Dabei ist das Interesse ungebrochen. Die zweite Season ist noch nicht einmal abgeschlossen, doch HBO hat bereits frühzeitig grünes Licht für die dritte gegeben. Showrunner Craig Mazin sprach sogar davon, dass The Last of Us insgesamt vier Staffeln umfassen könnte. Eine Zahl, die in Anbetracht der komplexen Vorlage von Part II und der Erwartungen der Fans beinahe schon konservativ wirkt.

Wie geht es weiter mit The Last of Us?

Und dann ist da noch das Spiel. Während Naughty Dog offiziell weiterhin kein endgültiges „Ja“ geben möchte, deuten Berichte seit 2023 auf ein The Last of Us: Part III hin, das sowohl für die PS5 als auch mit Blick auf die PS6 erscheinen soll. Mehrere neue Charaktere könnten eingeführt werden – doch Ellie bleibt offenbar ein zentrales Element. Die Grenze zwischen Spiel und Serie verschwimmt dabei zusehends, was vor allem eins zeigt: Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt.

Bleibt also nur eine Frage: Wie viel Geduld haben wir noch, bevor uns das Franchise endgültig das Herz herausreißt – zum dritten Mal?