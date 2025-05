The Last of Us, Intergalactic und der Lärm der Hater: Neil Druckmann antwortet mit Stille

Wenn ein Spiel ganze Internet-Foren spaltet und Fanlager sich gegenseitig mit Wut und Ideologie bewerfen, dann ist eines klar: Es geht längst nicht mehr nur um Gameplay. „The Last of Us Part 2“ war nicht einfach ein Sequel – es war ein kultureller Zündstoff. Der Aufschrei war gewaltig: Zu brutal, zu politisch, zu „woke“. Vor allem aber: zu anders. Dass Naughty Dog mit dem neuen Projekt „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wieder unter Beschuss gerät, war fast zu erwarten. Aber Studiochef Neil Druckmann hat seine Antwort längst gefunden – und sie ist denkbar unspektakulär: Ignorieren.

Zwischen Kunstfreiheit und Shitstorm-Dauerfeuer

Schon mit „The Last of Us Part 2“ stellte sich Druckmann bewusst gegen den Massengeschmack. Die Geschichte von Ellie und Abby war radikal ehrlich, emotional herausfordernd – und für viele Fans schlicht ein Affront. Dass ein Spiel den Mut hat, Erwartungen nicht nur zu unterlaufen, sondern sie geradezu zu zerschmettern, ist in einer Branche, die oft auf Nummer sicher geht, selten. Doch der Preis war hoch: Beleidigungen, Drohungen und absurde Vorwürfe, bis hin zu Angriffen auf Darsteller wie Laura Bailey.

Jetzt, Jahre später, erlebt Druckmann ein Déjà-vu. „Intergalactic: The Heretic Prophet„, Naughty Dogs erste neue IP, hat nicht einmal ein Releasedatum – aber es reicht ein einziger Trailer, um den alten Mob zu wecken. Die Vorwürfe? Wieder die gleiche Leier: zu divers, zu politisch, zu anders. Dass es sich um ein Science-Fiction-Abenteuer mit einer neuen Heldin (gespielt von Tati Gabrielle) handelt, genügt, um erneut die Anti-Woke-Keule zu schwingen.

Druckmanns Antwort: Kunst braucht keine Entschuldigung

In einem Interview mit Last Stand Media erklärt Druckmann trocken: „Es ist nur Hintergrundrauschen.“ Für ihn zählt allein die Vision. Der Hass ist laut, aber substanzlos. Diese Haltung gibt er auch an seine Darsteller weiter. Gabrielle, die allein für ihr Aussehen Anfeindungen bekam, sei ermutigt worden, sich nicht beirren zu lassen. Nicht zurückrudern, nicht erklären – einfach machen.

Und genau hier liegt die Stärke von Druckmanns Ansatz: Er reagiert nicht mit Gegenangriffen oder Rechtfertigungen. Er lässt seine Werke für sich sprechen. Wer sie nicht mag, muss sie nicht spielen. Wer aber Kunst will, die aneckt, die provoziert, die diskutiert werden will – der wird bei Naughty Dog weiterhin fündig. Die bislang einzig aktive Maßnahme? Ein Bootcamp-Training gegen Online-Hass.

Neil Druckmanns Umgang mit Hate-Wellen ist keine Resignation – es ist eine bewusste Entscheidung. In einer Branche, die zunehmend von Lautstärke statt Inhalt dominiert wird, bleibt er leise. Und genau das macht ihn vielleicht zu einem der mutigsten Entwickler seiner Generation.