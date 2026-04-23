The Last of Us: Joel-Rückkehr trotz Serientod nur eine Frage der Zeit

Troy Baker, der Original-Sprecher von Joel Miller, geht fest von weiteren Auftritten des Charakters in künftigen The Last of Us-Projekten aus. Trotz des Ablebens der Figur in der Vorlage sieht Baker Potenzial für Iterationen in verschiedenen Medien, während aktuelle Gerüchte auf ein Prequel hindeuten.

Joel Miller wird laut Troy Baker auch künftig eine zentrale Rolle im „The Last of Us“-Franchise spielen. In einem aktuellen Interview betonte Baker, dass der Charakter über die bisherigen Spiele und die HBO-Serie hinaus Bestand haben wird. Er wünsche sich eine weitere Verbreitung der Figur in Form von Filmen, Comics oder neuen Spiele-Projekten.

Diese Aussagen decken sich mit jüngsten Spekulationen über ein Prequel, das die zwanzigjährige Lücke zwischen dem Ausbruch des Cordyceps-Pilzes und dem ersten Aufeinandertreffen mit Ellie füllen könnte.

Fokus auf die „verlorenen Jahre“ und Prequel-Potenzial

Die erzählerische Logik stützt Bakers Optimismus. Während die Geschichte von Joel in der chronologischen Gegenwart der Hauptreihe (Part II) abgeschlossen ist, bietet die Hintergrundgeschichte massives Potenzial. Zwischen dem Tod seiner Tochter Sarah und dem Beginn von Teil 1 liegen zwei Jahrzehnte, in denen Joel und sein Bruder Tommy als Hunter im postapokalyptischen Amerika überlebten.

Naughty Dog-Chef Neil Druckmann befeuerte diese Theorien zuletzt durch kryptische Social-Media-Posts mit alten Konzeptzeichnungen und dem Hinweis, dass noch „Stopps auf dem Weg vor uns liegen“. Branchen-Insider wie Tom Henderson ordnen ein Prequel derzeit als wahrscheinlicheres Szenario für ein kommendes Großprojekt ein als einen direkten „Part III“, da Ellies persönlicher Bogen nach dem zweiten Teil weitestgehend erschöpft wirkt.

Für Sony und Naughty Dog ist Joel das Gesicht der Marke. Die kommerzielle Strategie der letzten Jahre zeigt eine klare Tendenz zur maximalen Verwertung bestehender IPs:

Medienübergreifend: Die HBO-Serie hat Joel einem Millionenpublikum jenseits der PlayStation zugänglich gemacht.

Die HBO-Serie hat Joel einem Millionenpublikum jenseits der PlayStation zugänglich gemacht. Plattform-Strategie: Ein mögliches Prequel wird bereits als potenzieller technischer Vorzeigetitel für die kommende PlayStation 6 (PS6) gehandelt.

Ein mögliches Prequel wird bereits als potenzieller technischer Vorzeigetitel für die kommende PlayStation 6 (PS6) gehandelt. Spielmechanik: Ein Prequel, das Joels moralischen Verfall thematisiert, könnte Gameplay-Elemente wie Stealth und Survival in einer noch instabileren Welt (unmittelbar nach dem Ausbruch) radikaler umsetzen.

Ein Abschied, der nicht endgültig war?

Der Abschied von Joel in „The Last of Us: Part II“ war endgültig für die Timeline, aber nicht für die Marke. Ein potenzielles Prequel würde es erlauben, mit dem gewohnten Charakter zu interagieren, ohne die erzählerische Integrität des Endes von Teil 2 durch eine „Wiederauferstehung“ zu gefährden.

Bakers Aussagen sind weniger als konkrete Produktankündigung, sondern vielmehr als Bestätigung des Franchise-Werts zu verstehen. Technisch und erzählerisch ist ein Prequel der logischste Schritt: Es nutzt die Strahlkraft der Hauptfigur, ohne sich in den Sackgassen einer fortlaufenden Fortsetzung zu verfangen. Rechnet damit, dass Joel auf der nächsten Konsolengeneration als jüngere, rücksichtslosere Version seiner selbst zurückkehrt.