The Last of Us Multiplayer-Projekt in Trouble, dafür kommt ein Singleplayer-Game

Mit einer baldigen Premiere des Multiplayer-Projekt von Naughty Dog im The Last of Us-Universum braucht man wohl nicht zu rechnen, das man grob in diesem Sommer vorstellen wollte. Inzwischen wird das Projekt neu bewertet und das Team darum verkleinert.

Es ist der erste Versuch von Naughty Dog mit einem Live-Service-Game, das dementsprechend nicht sofort und im ersten Anlauf aufgeht. Laut einem Bericht von Bloomberg wurden „Schwächen“ darin festgestellt und die Entwicklung wurde daraufhin ausgebremst. Das möchte man von unterschiedlichen Personen erfahren haben, die damit vertraut sind.

Projekt wurde verkleinert, dafür kommt ein Singleplayer-Game

Ein Großteil des Teams wurde zu diesem Zweck von dem Projekt abgezogen, während der Rest eine Neubewertung vornimmt, bevor man die Produktion wieder hochfährt. Auf diesen Bericht folgend hat Naughty Dog ein Statement veröffentlicht, in dem man zumindest einräumt, dass das Projekt mehr Zeit benötigt und man zusätzlich an einer neuen Singleplayer-Erfahrung arbeitet.

Das kommt insgesamt doch sehr überraschend, war man zuletzt überaus ambitioniert was dieses Multiplayer-Projekt betraf und wollte es in diesem Sommer der Öffentlichkeit vorstellen. Nun macht man vorerst das, was Naughty Dog ohnehin am Besten kann – starke Singleplayer-Erfahrungen erschaffen.

Ob es sich dabei um ein neues The Last of Us, ein neues Uncharted oder eine brandneue IP handelt, ist derzeit offen. Letzteres gilt derzeit am wahrscheinlichsten, wobei in diesem Zusammenhang immer wieder ein Setting im Weltraum vermutet wurde.