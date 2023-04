The Last of Us Multitplayer-Projekt wohl beim Summer Game Fest zu sehen

Im vergangenen Jahr bat man die Spieler noch um etwas Geduld, bis Naughty Dog ihr nächstes Projekt enthüllen wird. Damit scheint man im Zeitplan zu liegen und die Premiere steht unmittelbar bevor.

Gemeint ist natürlich das Multiplayer-Projekt im The Last of Us-Universum, das man voraussichtlich beim diesjährigen Summer Game Fest vorstellen wird. Das Projekt wurde im vergangenen Jahr das erste Mal angedeutet, während man gleichzeitig auf ein weiteres Jahr verwies, bis dieses reif für die Öffentlichkeit sei.

Dass man tatsächlich auf das Summer Game Fest abzielt, lässt sich aus einem aktuellen Tweet des Game Director Kurt Margenau ableiten, der passend zum Summer Game Fest Teaser schreibt: „The next one.“

The next one 😜 — Kurt Margenau (@kurtmargenau) April 15, 2023

Man könnte natürlich darüber streiten, was Naughty Dog hier genau meint. Das eigene Projekt, das Summer Game Fest oder gar was völlig anderes? Für den Moment klingt es so, dass Margenau das kommenden Multiplayer-Projekt meint, das schon jetzt sein Favorit zu sein scheint.

Immerhin hat die Produktion zuletzt wichtige Meilensteine gemeistert, womit die Entwicklung zügig vorankommt. Hier kommentierte Naughty Dog:

Später in diesem Jahr werden wir damit beginnen, einige Details zu unserem ehrgeizigen Multiplayer-Spiel zu präsentieren.“

Damit fügt sich im Grunde alles zusammen und man wird schon bald einen ersten echten Blick darauf werfen können.

Das Summer Game Fest startet übrigens in diesem Juni und verteilt sich erneut über mehrere Wochen.