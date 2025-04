The Last of Us Part 2 Remastered: Update 2.0.0 sorgt für mächtig Ärger und Frust

Es hätte so schön sein können: Mit dem Update 2.0.0 für The Last of Us Part 2 Remastered wollte Naughty Dog nicht nur die kürzliche PC-Veröffentlichung feiern, sondern auch frischen Wind in den gefeierten Titel bringen – samt neuer Inhalte für den Roguelike-Modus No Return, kosmetischen Goodies und kleineren Fehlerbehebungen. Doch statt Jubel gibt es jetzt vor allem eins: Frust. Und zwar reichlich.

Fortschrittsverlust durch Patch: Abbys und Ellies Fähigkeiten verschwinden

Spieler berichten, dass ihnen nach dem Update plötzlich Abbys und Ellies Fähigkeiten abhandengekommen sind – mitsamt ihrer sorgsam freigeschalteten Waffenholster. Fortschritt? Einfach weg. Besonders bitter trifft es alle, die bereits tief in einem New Game Plus-Durchlauf steckten oder gerade ihren perfekten Run planten. Denn laut aktuellen Berichten kann das Update genau hier zuschlagen – und das ganz ohne Vorwarnung.

In den Patchnotes von Naughty Dog ist von diesen Problemen zunächst keine Rede. Erst Stunden nach Veröffentlichung des Updates tauchte dort ein kurzer Hinweis auf, dass man „von dem Problem Kenntnis genommen“ habe. Eine Lösung? Fehlanzeige. Stattdessen gibt’s eine vage Notiz, man möge bitte keine manuellen Spielstände überschreiben – eine Empfehlung, die man sich auch etwas früher hätte wünschen können.

Das wirft nicht nur Fragen auf, sondern sorgt für ordentlich Misstrauen in der Community. Schließlich kommt das Déjà-vu nicht von ungefähr: Schon der PC-Launch von The Last of Us Part 1 im Jahr 2022 geriet zum Desaster – inklusive Performanceproblemen und massiver Kritik. Zwar konnte Naughty Dog das Ruder mit regelmäßigen Patches herumreißen, doch das Vertrauen sitzt seitdem etwas lockerer.

Nun also The Last of Us Part 2 Remastered – und wieder scheint der Release neuer Inhalte nicht ganz ohne Nebenwirkungen über die Bühne zu gehen. Besonders ärgerlich: Der neue Patch soll eigentlich Performance auf der PS5 verbessern, etwa kleinere Grafikfehler auf der PS5 Pro ausbügeln. Dafür gleich den kompletten Fortschritt zu opfern, ist dann aber vielleicht doch etwas viel verlangt.

Mit dem Update warten

Unsere Empfehlung? Finger weg vom Update – zumindest vorerst. Wer nicht riskieren will, stundenlangen Fortschritt zu verlieren, sollte warten, bis Naughty Dog ein Update zum Update liefert. Vor allem Spieler, die mitten in einem Durchgang stecken oder „No Return“ ernsthaft angehen, sollten vorsichtig sein. Denn in einem Spiel, das so stark auf Charakterentwicklung setzt, ist ein Reset nicht nur frustrierend – sondern schlicht ein Gamebreaker.

Ob und wann ein Hotfix kommt, ist derzeit unklar. Naughty Dog schweigt sich bislang über konkrete Pläne aus. Bleibt zu hoffen, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat – und diesmal schneller reagiert.