The Last of Us Part 3: Druckmann plant womöglich radikalen Fokus auf weitere Immune

Ein ehemaliger Naughty-Dog-Entwickler enthüllt mögliche Plot-Details für das nächste Kapitel rund um „The Last of Us Part 3“. Ellie könnte ihren Status als „einzige Hoffnung“ verlieren.

Naughty Dog plant für „The Last of Us Part 3“ laut neuen Berichten womöglich eine drastische Erweiterung des Narrativs. Wie ein ehemaliger Mitarbeiter in einem Interview mit KiwiTalks verriet, habe Neil Druckmann die Vision geäußert, eine ganze Gruppe immuner Charaktere einzuführen, was die bisherige zentrale Rolle von Ellie grundlegend infrage stellen würde.

Das Ende des Ellie-Monopols?

Bisher war Ellie das unangefochtene Zentrum des Franchise – die einzige Person, deren Immunität der Schlüssel zur Rettung der Menschheit sein sollte. Die neuen Informationen aus dem Umfeld des Studios deuten jedoch darauf hin, dass Druckmann mit dem Gedanken spielt, diesen „Unique Selling Point“ aufzugeben. Es ist von einer regelrechten „Gemeinschaft“ immuner Menschen die Rede.

Sollte dieser Ansatz tatsächlich umgesetzt werden, stünde das Franchise vor seinem größten Umbruch. Wenn Immunität kein Einzelschicksal mehr ist, sondern ein Gruppenmerkmal, verschiebt sich der Fokus weg von der individuellen Bürde einer Einzelnen hin zu einer kollektiven, möglicherweise strategischen oder politischen Dimension innerhalb der Postapokalypse.

Das Interview deutet an, dass Druckmann die Geschichte über mehrere Protagonisten erzählen möchte. Nach dem Experiment mit Abby in Part 2 scheint dies der logische nächste Schritt für die Evolution des Gameplays zu sein. Technisch und erzählerisch würde dies Naughty Dog erlauben, verschiedene Perspektiven innerhalb einer Gemeinschaft von Immunen zu beleuchten.

Für die Fans bedeutet dies jedoch eine potenzielle Herabstufung Ellies. Es steht im Raum, dass ihre Charakter-Arc bereits abgeschlossen ist oder sie in „The Last of Us: Part 3“ lediglich eine Mentorinnenrolle oder einen Nebenpart einnimmt. Optional wird ein mögliches Spin-off rund um Joel und Tommy spekuliert.

Das strategische Risiko des „Crowded Plot“

Die Einführung zahlreicher immuner Charaktere birgt ein erzählerisches Risiko. Das Besondere an The Last of Us war stets die Intimität der Mission (Joel und das „Paket“ Ellie). Ein ganzer Kader von Immunen könnte die emotionale Fallhöhe verwässern.

Andererseits ermöglicht dieser Schritt Naughty Dog, die festgefahrene Lore zu erweitern. Warum sind diese Menschen immun? Gibt es genetische Gemeinsamkeiten? Ein solcher Fokus würde den technischen Aufwand für Gesichtsanimationen und Performance-Capturing, für den das Studio bekannt ist, nochmals in die Höhe treiben, um die individuellen Reaktionen dieser Charaktere auf ihre Umwelt darzustellen.

Wenn Naughty Dog diesen Weg geht, müssen wir uns auf ein deutlich breiter gefächertes Spielerlebnis einstellen. Statt einer linearen Odyssee könnte „The Last of Us: Part 3“ ein Ensemble-Stück werden, das verschiedene Gameplay-Stile durch unterschiedliche immune Protagonisten bietet. Die Ära von Ellie als alleiniger Identifikationsfigur geht wahrscheinlich zu Ende.

Das Studio riskiert hier viel, um die Marke vor der Stagnation zu bewahren, baut aber gleichzeitig auf die bewährte Strategie der multiplen Perspektiven, die schon den Vorgänger technisch und erzählerisch an die Grenzen des Mediums führte. Der Release von „The Last of Us: Part 3“ wird jüngsten Berichten zufolge jedoch nicht vor 2030 erwartet.