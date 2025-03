The Last of Us: Part 3 – Fans können aufatmen!

Die Spannung in der Community ist spürbar, das Herzklopfen der Fans fast hörbar. Während wir gespannt auf die zweite Season der gefeierten HBO-Serie warten, stellt sich die Frage: Wird es ein „The Last of Us: Part 3“ geben? Neil Druckmann, kreativer Kopf hinter der Marke, hat sich kürzlich dazu geäußert und seine Worte lassen Raum für Hoffnung – oder doch nicht?

Die Serie ist noch nicht am Ende

Die zweite Season der HBO-Adaption wird nicht die komplette Geschichte von „The Last of Us Part 2“ abdecken. Das bedeutet, dass uns mindestens eine weitere Staffel erwartet, um die Ereignisse des zweiten Spiels abzuschließen. Aber was kommt danach? IGN hatte die Gelegenheit, bei der Premiere der Season 2 mit Druckmann zu sprechen, und fragte ihn direkt, ob er sich eine Fortsetzung der Geschichte vorstellen kann – sei es in Form einer weiteren Serie oder eines dritten Spiels.

Neil Druckmann ist bekannt dafür, seine Worte mit Bedacht zu wählen. „Ich brauche ein Ende. Jedes Mal, wenn ich an einem Spiel arbeite, weiß ich nicht, ob ich noch eine Chance bekomme. Also lasse ich nichts auf der Strecke.“ Diese Aussage dürfte beruhigend sein, denn sie bestätigt, dass Druckmann keine halben Sachen macht. Gleichzeitig bedeutet sie aber auch: Es wird nur dann ein „The Last of Us: Part 3“ geben, wenn eine wirklich erzählenswerte Geschichte existiert.

Leaks und Gerüchte um Part 3

Doch Internet-Spekulationen lassen sich nicht so leicht aufhalten. Gerüchten zufolge befindet sich „The Last of Us: Part 3“ längst in der Entwicklung. Angeblich sind sogar erste Details zur Story durchgesickert, auch wenn dies zuletzt immer wieder dementiert wurde. Wie vertrauenswürdig diese Leaks sind, ist somit zumindest fragwürdig. Fakt ist: Naughty Dog hat mit dem Sci-Fi-Projekt „Intergalactic: The Heretic Prophet“ gerade alle Hände voll zu tun – und das auch noch in den kommenden Jahren. Doch das bedeutet nicht, dass ein weiteres Kapitel von The Last of Us ausgeschlossen ist.

Die Fans dürfen hoffen – aber nicht zu sehr. Druckmanns Worte zeigen, dass er eine klare Vision hat und die Geschichte nicht nur um des Profits willen fortsetzt. Falls es ein „The Last of Us: Part 3“ geben wird, dann nur mit einer Story, die es wert ist, erzählt zu werden. Bis dahin genießen wir die zweite Staffel der Serie, die am 13. April 2025 startet. Mit Abby als neuer Hauptfigur wird sie sicherlich für hitzige Diskussionen sorgen.