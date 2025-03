The Last of Us Part 3 mit neuen Charakteren – Frisches Blut oder fauler Kompromiss?

Kaum ein Spiel hat die Gaming-Welt so gespalten wie The Last of Us Part 2: Kritikerlob, kommerzieller Riesenerfolg – und gleichzeitig eine der größten Kontroversen der Spielegeschichte. Naughty Dog wagte riskante narrative Entscheidungen, die sie zum Teil am Ende offen ließen, ohne eine weitere Fortsetzung produzieren zu wollen. So der aktuelle Stand. Doch jetzt brodelt die Gerüchteküche um einen dritten Teil, der laut Insider-Berichten eine völlig neue Besetzung ins Rampenlicht rücken könnte. Ist das ein genialer Schachzug – oder der sichere Weg ins Mittelmaß?

Neue Gesichter, neue Geschichten

Der Insider Daniel Richtman behauptet, dass die Produktion bereits angelaufen sei und erste Rollen besetzt werden. Die Story soll sich um eine Gruppe von Überlebenden drehen, die in einem alten viktorianischen Haus in einer postapokalyptischen Stadt festsitzen. Klingt nach einem kammerspielartigen Drama mit viel Spannungspotenzial – aber reicht das?

Laut Richtman gibt es eine Anführerin namens Val, eine undurchsichtige Gracie sowie Mason, der das Haus in seine Gewalt bringen will. Ein interner Machtkampf droht, und ein weiterer Charakter, Ezra, muss sich entscheiden, wem seine Loyalität gehört. Dann gibt es noch Lucas, einen Plünderer mit dunklen Geheimnissen und einer verbotenen Romanze. Die Dynamik klingt vielversprechend, aber die eigentliche Frage bleibt: Wie passt das alles in die DNA von The Last of Us?

Ellie? Abby? Oder ein völlig neuer Pfad?

Ob diese Charaktere in direkter Verbindung zu Ellie oder Abby stehen, ist noch unklar. Wird das Spiel völlig neue Wege gehen, oder erwartet uns ein cleveres Zusammenspiel alter und neuer Figuren? Falls Naughty Dog einen radikalen Neuanfang plant, könnte das Fans enttäuschen, die eine Fortsetzung der bisherigen Geschichte erwarten.

Neil Druckmann selbst hat mehrfach angedeutet, dass ein dritter Teil keineswegs sicher sei. Doch diese Insider-Berichte deuten zumindest darauf hin, dass hinter den Kulissen bereits fleißig gearbeitet wird. Vielleicht ist das alles auch nur ein geschicktes Ablenkungsmanöver, um Überraschungen nicht zu früh zu spoilern. Falls The Last of Us Part 3 wirklich kommt, wird es erneut die Gaming-Welt polarisieren. Die Frage ist nur: Wird es wieder ein Meisterwerk – oder nur ein Schatten seiner selbst?

Momentan ist Naughty Dog mit ihrer neuen IP Intergalactic: The Heretic Prophet beschäftigt, die laut jüngsten Aussagen noch Jahre auf sich warten lassen könnte.