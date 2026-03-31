The Last of Us Part 3: Neil Druckmann deutet weitere Projekte an

Neil Druckmann signalisiert über soziale Medien, dass die Geschichte von „The Last of Us“ noch nicht abgeschlossen ist, indem er explizit auf zukünftige Projekte innerhalb der Franchise-Roadmap verweist. Während eine offizielle Ankündigung von „The Last of Us Part 3“ weiterhin fehlt, verdichten sich die Hinweise auf eine Fortsetzung der Reihe nach Abschluss aktueller Produktionen.

Anlässlich eines Rückblicks auf die Entstehung der Serie – inklusive einer Konzeptskizze aus dem Jahr 2003 – betonte Druckmann seine Dankbarkeit für die bisherige Reise. Entscheidend für die Branche ist jedoch der Nachsatz: Er freue sich besonders auf die „wenigen Stopps, die auf dem vor uns liegenden Weg noch verbleiben“.

Diese Formulierung bricht mit der bisherigen defensiven Kommunikation des Studios. Noch vor einem Jahr betonte Druckmann in Interviews, dass eine Fortsetzung nicht garantiert sei und die Sterne für ein solches Projekt „richtig stehen müssten“. Die aktuelle Wortwahl deutet darauf hin, dass die Vorbereitungsphase für ein neues Kapitel bereits begonnen hat oder zumindest fest eingeplant ist.

Naughty Dogs aktueller Fokus

Dass eine sofortige Enthüllung ausbleibt, liegt an der aktuellen Auslastung des Studios. Naughty Dog arbeitet derzeit prioritär an der neuen IP „Intergalactic: The Heretic Prophet„. Da Intergalactic laut Branchen-Insidern nicht vor Ende 2026 / 2027 erscheinen dürfte, ist mit einem vollen Produktionszyklus für ein potenzielles „The Last of Us Part 3“ erst danach zu rechnen.

Druckmann hat zudem bestätigt, sich nach der zweiten Staffel der HBO-Adaption von der aktiven Produktion der TV-Serie zurückzuziehen. Das schafft Kapazitäten für die Kernentwicklung im Spielebereich.

Strategie statt Spekulation

Technisch und strategisch folgt Naughty Dog einem bewährten Muster. Nach dem Abbruch des Standalone-Multiplayer-Projekts im „The Last of Us“-Universum muss das Studio liefern, um die Marke am Leben zu erhalten. Ein dritter Teil ist wirtschaftlich und narrativ die logische Konsequenz, um die Geschichte von Ellie abzuschließen. Der Verweis auf „wenige Stopps“ könnte zudem darauf hindeuten, dass das Franchise auf ein finales Finale zusteuert, statt in eine unendliche Serie überzugehen.

Ein neues „The Last of Us“ wird hardwaretechnisch vermutlich ein Projekt für das Ende des aktuellen Konsolenzyklus oder bereits ein Cross-Gen-Titel für die nächste Hardware-Generation. Spieler sollten vor 2027 nicht mit substanziellen Informationen rechnen. Druckmanns Andeutung dient primär der langfristigen Markenpflege und der Beruhigung der Fanbasis nach dem eingestellten Multiplayer-Ableger.