The Last of Us: Part 3 – Schlechte Nachrichten für Fans

Neil Druckmann, der Präsident von Naughty Dog und Schöpfer der gefeierten The Last of Us-Reihe, dämpft die Hoffnungen auf einen dritten Teil des Survival-Hits. In einem aktuellen Interview riet er Fans sogar, nicht darauf zu wetten, dass die Geschichte weitergeht.

Ein drittes Spiel? „Setzen Sie nicht darauf“

Lange Zeit wurde spekuliert, ob „The Last of Us Part 3“ kommen würde. Widersprüchliche Aussagen von Druckmann haben die Gerüchte immer wieder angeheizt. Noch 2021 bestätigte er, dass ein Handlungsentwurf existiere, der aber nicht in Entwicklung sei. Später erklärte er, dass er ein Konzept im Kopf habe, das ihn genauso begeistert wie die ersten beiden Spiele. Und doch ändert sich der Tonfall nun drastisch.

„Ich denke, das Einzige, was ich sagen würde, ist, wetten Sie nicht darauf, dass es mehr von Last of Us gibt. Das könnte es sein“, sagte Druckmann in einem Gespräch mit Variety.

Unentschlossen oder nur Ablenkung?

Die Frage bleibt: Ist das eine definitive Absage oder nur ein geschicktes Ablenkungsmanöver? Die Marke ist für Sony ein riesiges Zugpferd, nicht zuletzt durch die erfolgreiche HBO-Serie, die bald in die Season 2 startet. Während Druckmann sich bei den Spielen zurückhält, plant er gemeinsam mit Craig Mazin mindestens noch eine oder zwei Staffeln der TV-Adaption. Es scheint, als würde sich Naughty Dog aktuell auf andere Projekte konzentrieren.

Druckmann hat oft betont, dass er nur an einem dritten Spiel arbeiten würde, wenn es eine Geschichte gibt, die erzählt werden muss. „Ich habe keine Geschichte, aber ich habe dieses Konzept, das für mich genauso aufregend ist wie 1, genauso aufregend wie 2, etwas Eigenes ist, aber dennoch diesen roten Faden für alle drei hat“, sagte er in der Dokumentation Grounded II.

Trotz dieser eher ernüchternden Aussagen gibt es noch keinen finalen Schlussstrich. Solange Druckmann sich weiterhin mit dem Universum beschäftigt und Sony auf den Erfolg der Marke setzt, bleibt ein dritter Teil im Bereich des Möglichen. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis die richtige Idee kommt. Doch eines ist klar: Wer auf eine baldige Ankündigung hofft, sollte seine Erwartungen zügeln.

Derzeit arbeitet Naughty Dog an ihrer neuen IP „Intergalactic: The Heretic Prophet„, die über die Zukunft des Studios entscheiden könnte. Nach den letzten Misserfolgen rund um den Multiplayer von The Last of Us ist das neue Projekt nicht ganz unumstritten und der frühere Erfolg des Studios in weiter Ferne.