The Last of Us Part 3 soll erst in den 2030ern erscheinen?

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Naughty Dog den Fokus auf ein neues Uncharted und das Sci-Fi-Projekt „Intergalactic“ legt, was einen Release von „The Last of Us Part 3“ in weite Ferne rücken lässt. Für Fans der emotionalen Survival-Reihe bedeutet das: Die PS5 wird Ellie wohl nicht mehr in einem neuen Hauptteil erleben.

Der Release von „The Last of Us Part 3“ könnte sich laut einem aktuellen Bericht des Insiders Alir bis weit in die nächste Konsolengeneration verzögern – ein Release vor 2030 oder gar 2035 scheint demnach realistisch.

Die Prioritäten-Liste von Naughty Dog

Die Kernbotschaft des Berichts ist bitter für alle, die auf eine baldige Fortsetzung von Ellies Geschichte gehofft haben. Laut dem Insider arbeitet das Studio derzeit mit Hochdruck an zwei Titeln:

Intergalactic: The Heretic Prophet: Das bereits angekündigte Sci-Fi-Epos, das für 2027 erwartet wird. Ein neues Uncharted: Eine Rückkehr zur Schatzjäger-Reihe, die angeblich das zweite große Projekt in der Pipeline ist.

Von „The Last of Us Part 3“ fehlt in dieser aktiven Produktionsplanung jede Spur. Rechnet man die üblichen Entwicklungszyklen von Naughty Dog hoch – die mittlerweile oft sieben Jahre pro Blockbuster betragen – ergibt sich eine mathematische Sackgasse für PS5-Besitzer. Da das Studio nach dem Aus des Multiplayer-Projekts Ressourcen neu ordnen musste, scheint für einen dritten Teil vor Mitte der nächsten Dekade kein Platz im Terminkalender zu sein.

Warum das für Spieler ein Geduldsspiel wird

Dass Naughty Dog an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, ist kein Geheimnis mehr. Neil Druckmann selbst bestätigte in der Vergangenheit, dass ein Konzept für Part 3 existiert, betonte aber auch die Ambitionen hinter der neuen IP Intergalactic.

Der Fokus auf ein neues Uncharted wäre zwar ein strategisch kluger Schachzug, um eine bewährte Marke nach fast zehn Jahren Pause (seit Uncharted 4: A Thief’s End 2016) wiederzubeleben, schiebt The Last of Us jedoch zwangsläufig auf das Abstellgleis. Wenn Intergalactic 2027 erscheint und danach ein vollwertiges Uncharted folgt, wäre 2035 für Part 3 tatsächlich keine pessimistische Schätzung, sondern eine logische Konsequenz heutiger AAA-Produktionszeiten.

Die Nachricht dämpft die Erwartungen massiv. Während die Existenz eines neuen Uncharted viele freuen wird, ist das „Verschwinden“ von „The Last of Us Part 3“ aus dem aktuellen Zeitfenster ein harter Schlag. Es wirkt so, als wolle Naughty Dog erst die kreative Freiheit der neuen IP nutzen, bevor man zum emotionalen (und anstrengenden) Erbe von Ellie zurückkehrt. Der Hype um Part 3 muss vorerst tiefgefroren werden.

Wäre ein neues Uncharted für euch ein fairer Trostpreis für eine fast 10-jährige Wartezeit auf The Last of Us Part 3?