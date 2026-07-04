The Last of Us Part 3: Troy Baker drängt auf Rückkehr

Troy Baker will für „The Last of Us Part 3“ unbedingt wieder mit Naughty Dog zusammenarbeiten. Der Synchronsprecher von Joel betonte in einem aktuellen Interview, dass das Franchise noch reichlich ungenutzte Lore bietet – egal, ob es in der Timeline vorwärts oder rückwärts geht.

Die Gerüchteküche brodelt ohnehin, seitdem Naughty Dog diese Konsolengeneration vergleichsweise ruhig angegangen ist. Nach dem Aus für das ambitionierte The Last of Us Online lechzt die Community nach einem echten Lebenszeichen der Reihe. Baker liefert jetzt die Steilvorlage und vertraut blind auf Game Director Neil Druckmann.

Lore-Löcher oder komplette Neuerfindung?

Die Story-Ansätze liegen praktisch auf dem Tisch. Baker selbst bringt die 20 Jahre zwischen dem ersten Ausbruch und dem Start von Part 1 ins Spiel – konkret die düstere Zeit, in der Joel und Tommy als Hunter überlebt haben. Das wäre Prequel-Stoff vom Feinsten.

Naughty Dog könnte uns aber genauso gut komplett überraschen. Baker deutet an, dass Druckmann vielleicht an einer vollkommen anderen Geschichte arbeitet, die bisher niemand auf dem Schirm hat. Das Risiko ist hoch. Part 2 hat die Fanbase tief gespalten. Eine Neuerfindung könnte die Wunden heilen – oder neue aufreißen.

Ob wir erfahren, wie es mit Ellie und Abby nach den traumatischen Ereignissen in Seattle weitergeht, oder ob wir Joels finstere Vergangenheit steuern, bleibt vorerst Naughty Dogs Geheimnis. Fest steht: Baker ist ab Tag eins dabei. Als Schauspieler oder mit dem Controller in der Hand.

Skeptischer Optimismus

Der Name Troy Baker zieht immer, doch ein Selbstläufer wird ein dritter Teil nicht. Die Story um Joel und Ellie fühlte sich für viele bereits auserzählt an. Ein Prequel zu Joels Schmuggler-Jahren besitzt spielerisch und erzählerisch zwar enormes Potenzial, birgt aber die Gefahr des reinen Fan-Service. Naughty Dog muss liefern, um den verpatzten Live-Service-Ausflug vergessen zu machen.

Brauchen wir wirklich ein Prequel über die 20 Jahre von Joel und Tommy, oder sollte Naughty Dog die Story um Ellie und Abby in der Zukunft konsequent zu Ende bringen? Schreibt es in die Kommentare!