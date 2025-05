The Last of Us Part 3 – Zwischen Hoffnung und Geduld: Neil Druckmann spricht Klartext

In einer Branche, in der Fortsetzungen oft im Jahrestakt erscheinen, wirkt The Last of Us fast wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Zwei Spiele in zwölf Jahren, und doch ist das Franchise präsenter denn je. Das liegt nicht nur an der überragenden HBO-Serie, den zahllosen Re-Releases oder der stetig wachsenden Fanbase – sondern auch daran, dass Neil Druckmann und sein Team bei Naughty Dog eine nahezu religiöse Hingabe zur Qualität pflegen.

Und genau diese Hingabe ist es, die Fans zwischen Hoffnung und Resignation schwanken lässt. Wird The Last of Us Part 3 jemals erscheinen? Die Antwort: Ja – vielleicht. Denn Druckmann hat sich im Podcast von Sacred Symbols nun erneut geäußert und stellt klar: Seine Aussagen aus der Doku Grounded Part 2 haben weiterhin Bestand. Es gibt eine Idee, es gibt die Lust – aber es gibt eben auch einen hohen Anspruch.

Kein Schnellschuss – sondern ein Vermächtnis

Druckmanns Worte machen deutlich: Ein dritter Teil wird nicht einfach gemacht, weil sich das Marketing gut verkaufen ließe. Sondern nur, wenn es wirklich etwas zu sagen gibt. Die Latte liegt nach Part II unverschämt hoch, sowohl erzählerisch als auch emotional – und Naughty Dog scheint entschlossen, nur dann zurückzukehren, wenn sie diese Latte erneut überspringen können.

„Ich liebe diese Welt, ich liebe diese Charaktere. Aber ich will nichts Halbgares machen“, betont Druckmann. Diese Haltung erklärt auch, warum The Last of Us Online letztlich eingestellt wurde – obwohl es eine Lücke hätte füllen können. Doch das Spiel entsprach offenbar nicht den eigenen Ansprüchen.

Stattdessen liegt der Fokus aktuell auf zwei anderen Projekten. Eines davon ist Intergalactic: The Heretic Prophet, eine neue Sci-Fi-Idee von Druckmann selbst. Das andere – tja, da brodelt die Gerüchteküche: Ein neues Uncharted? Etwas völlig Neues? Fakt ist: Solange Naughty Dog intern ausgelastet ist, bleibt Part 3 erstmal Zukunftsmusik.

Hoffnung auf Sparflamme

Die gute Nachricht: The Last of Us Part 3 ist nicht abgesagt. Die schlechte: Es liegt noch in weiter Ferne. Fans müssen sich auf eine lange Wartezeit einstellen – wieder einmal. Doch wenn das Ergebnis am Ende wieder ein Meisterwerk ist, lohnt sich das Warten. Und wie heißt es so schön? Gute Geschichten brauchen eben Zeit. Besonders, wenn sie The Last of Us heißen.